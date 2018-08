Fællesskabet giver et godt KLIMA

Fra Østre Gasværk har KLIMA arvet slangen, der indgår i årets forestilling. Fra venstre ses Morten Uhrbrand Sørensen, Nanna Ankjærgaard-Andersen og Bertil Färnlöf. Foto: Flemming Schiller

sammenhold Selv om teatergruppen KLIMA består af amatører og ambitionerne er tårnhøje, så er det fællesskabet om at skabe en forestilling, der gør teatret til en succes, både på og bagved scenen.

Maria Schrøder er i gang med at tælle dagene til kulisser, rekvisitter og kostumer skal flyttes fra Kasperskolen og over i Baltoppen, hvor teatertruppen KLIMA igen i år ruller en storstilet musikalsk forestilling ud, når der den 15. september er premiere på ’Skammerens Datter 2 – det store opgør’.

Sidste år imponerede teatret med en fejende flot forestilling over Lene Kaaberbøls fantasyroman ’Skammerens Datter’. Normalt spiller truppen ikke to gigantiske forestillinger to år i træk, men Maria Schrøder lod sig besnakke af Thomas Høg, en af forfatterne til musicalversionen af ’Skammerens datter’.

Han lovede nemlig sidste år, at han, con amore, ville skrive en sang til de mange børnespillere i KLIMA, hvis Maria Schrøder til gengæld lovede at lave ’Skammerens Datter 2.’ Og sådan blev det.

Det er Maria Schrøder, der i sin egenskab af leder for børne-og ungeafdelingen i KLIMA, er omdrejningspunktet i det kreative fællesskab. En rolle hun har spillet i 18 år, og så godt, at hun sidste år fik andenpladsen i Benny Andersens Pris for sit engagement i scenekunsten og arbejdet med de hundredevis af børn og unge. Og tidligere i år fik KLIMA, Ballerup Kommunes Kulturpris. Selv er hun mere beskeden, når det gælder betydningen af sin rolle i de stribevis af forestillinger.

»Jeg kunne ikke gøre det uden disse gode mennesker,« siger hun og kigger anerkendende på de fire andre omkring bordet; koreograf Nanna Ankjærgaard-Andersen, skuespiller og assistent Morten Uhrbrand Sørensen, stuntkoordinator Anne Rasmussen og den svenske musiker Bertil Färnlöf, der står for at arrangere musikken. Sammen udgør de hjertet af den kunstneriske del af KLIMA.

Dertil kommer koordineringsgruppen, der består af 20 dedikerede mennesker, der hjælper med alt fra billetsalg og PR til koordinering af kulisser, ophængning af plakater op og flytning af scener – og så selvfølgelig de 65 spillere.

Nanna Ankjærgaard-Andersen, Bertil Färnlöf, Anne Rasmussen, Maria Schrøder og

Morten Uhrbrand Sørensen er kernen i den kreative del af KLIMA. Foto: Linda Hansen

En kæmpe-legeplads

»Maria tilbyder en kæmpe legeplads, hvor man får lov til at udfolde sig. Og alle er bare så dedikerede og øver sig på egen hånd. Så de hele tiden bliver bedre. Jeg har koordineret stunts på den oprindelige forestilling i Østre Gasværk med professionelle spillere, men her er samspillet så fantastisk. Det er et samarbejde, ikke et bestillingsarbejde,« siger Anne Rasmussen, der er stuntkvinde og hyret ind til at koordinere kampscenerne i forestillingen.

Også Nanna Ankjærgaard-Andersen, der har været koreograf i KLIMA i 13 år, fremhæver de medvirkendes engagement som årsag til, at arbejdet med teatret er blevet en fast bestanddel af hendes liv.

»Alle går op i det, og beder jeg en 13-årig dreng om at gå ind og synge solo, så gør han det bare. Der er ikke nogen diskussion. Alle er engagerede, og tager sig sammen. Men de er her også frivilligt,« lyder det fra koreografen, der til daglig er skolelærer og vant til at arbejde med børn.

Svenske Bertil Färnlöf, der har arrangeret musikken, da ’Skammerens Datter’ spillede på Østre Gasværk, er i år engageret til at stå for arrangement af den musikalske side af forestillingen i Baltoppen. Og selv om det er amatører, han arbejder med her, er også han blevet grebet af atmosfæren i den lokale teatertrup.

»KLIMA er fantastisk. Det er 65 mennesker i alle aldre, der spiller med. Og de er så professionelle, og der er en glæde og en livslyst. Man bliver en del af fællesskabet her,« lyder det.

»Her tager vi godt imod alle, der kommer. Jeg har selv været med siden jeg var 14 år, det er blevet en livsstil,« tilføjer Morten Uhrbrand Sørensen, der har rundet de 29 år og i øvrigt gestalter rollen som Dinas far i forestillingen, når han ikke agerer assistent for teaterlederen.

Forpligtende fællesskab

Ifølge Maria Schrøder er noget af forklaringen på KLIMAs succes det forpligtende fællesskab. Det duer ikke, hvis spillerne ikke møder op, så falder forestillingen fra hinanden, forklarer hun. Det er mindre afgørende, at spillerne har forskellige ressourcer og talenter at byde ind med. For i KLIMA er alle vigtige, også dem der har bagt kage til hele holdet, eller ham eller hende, der skal bære en skammel ind på scenen. Ligesom hun er stolt over, at de professionelle folk også har lyst til at lege med:

»Der findes ikke så mange forpligtende fællesskaber i dag. Og det er noget af forklaringen på, at folk er så glade for at være her. Det betyder noget. Og jeg er meget stolt af, at så professionelle mennesker som blandt andre Bertil gider være en del af det. Det er virkelig en gave. Og så har jeg en bestyrelse, som ikke begrænser mig, hvilket betyder, at jeg kan få lov til at vælge de dygtigste folk,« lyder det fra den kreative tovholder inden weekendens orkesterprøver.

Årets forestilling kan ses fra den 15.-28. september i Baltoppen LIVE. Billetter kan købes via teatrets hjemmeside www.teatergruppenklima.dk