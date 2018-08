Høsten bliver fejret for fuld musik

Der er oplevelser for alle aldre på Pederstrups store høstmarked på lørdag. Foto: Flemming Schiller

familiehygge På søndag bliver landsbyen Pederstrup endnu engang invaderet af glade familier, der skal klappe geder, købe øko-mad, se folkedans og høre fed musik.

Af Mia Thomsen

Efter en uforglemmelig varm og solrig sommer, står der nu snart efterår i kalenderen. Og høsten – den er i hus ! I hvert fald i Pederstrup, hvor man er ved at gøre klar til endnu et rykind af glade børnefamilier og folk fra nær og fjern, når den hyggelige landsby igen lægger veje, marker og bygninger til det traditionelle, store høstmarked.

Der bliver masser at se og lave søndag den 2. september i tidsrummet 11 til 16, hvor hele landsbyen vil syde af liv og aktiviteter for både store og små.

Økomad og hillbilly blues

På Grantoftegård står økologien i højsædet med økologiske madboder, øko pop-up café og andre kreative stadeholdere. På gården kan man også opleve det rullende madværksted, hyrdehundeopvisning, leg i kornet, halmhop og hestvognsture rundt i landsbyen.

Klokken 14 sørger Baltoppen Live for en herlig open air koncert med ’The Reverend Peytons Big Damn Band’. Bandet stammer fra det sydlige Indiana og leverer en svedig omgang hillbilly delta blues. En topmusikalsk orkan af roots, americana og blues, der har ry for at vælte enhver scene.

I eventyrets tegn

På Ballerup Museum står årets høstmarked i eventyrets tegn. Man kan deltage i Ballerup Biblioteks og museets spændende eventyrløb, hjælpe Ballerup Vævekreds med at væve kejserens nye klæder, smage Snehvides æbler, støbe sin egen tinsoldat, opleve Teater Gyda, der spiller H.C. Andersens eventyr med teater transportable, høre hønemor fortælle og meget mere.

I bålhuset hos Skoletjenesten Pederstrup kan man lave sin egen trold i naturting og skrive eventyr.

Konditorgården byder desuden på kager, mad og underholdning, og Ryttergårdens spillemænd og folkedansere skaber festlig markedsstemning i landsbyen.

Man kan se mere om det store høstmarked på www.grantoftegaard.dk og www.ballerupmuseum.dk.