Nye klubmestre i Ballerup Rideklub

Øverst på sejrskamlen står Karen Claudi Gregersen, som blev klubmester i ponydressur. Johanna Bræmer Hertel (tv) blev nummer to og Selma Svinth Lyhne (th) blev nummer tre i Ballerup Rideklubs staldmesterskab i ponydressur. Foto: privatfoto

ridning I forrigeweekend kæmpede dressurrytterne i Ballerup Rideklub om at blive klubbens bedste, og der blev redet høj dressur med mange svære øvelser. De konkurrerede over to dage.

Af Redaktionen