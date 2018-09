Debat Stine Rahbek Pedersen fra Enhedslisten har i Ballerup Bladet den 28. august et indlæg med overskriften »Vi vil være ’de nære naturoplevelsers by’« om Ballerup Kommunes nye Naturkvalitetsudvalg, som jeg læste med interesse og forundring.

Af Gunhild Leth Andersen, Sømoseparken 64,Ballerup

Du skriver, at der tilføjes endnu et medlem – men hvilket? Intet navn og ingen oplysning om med hvilken baggrund. På kommunens hjemmeside finder jeg ud af, at det er medlem nummer to fra erhvervslivet. Meget interessant – idet erhvervslivet jo oftest ikke er fokuseret på naturkvalitet.

Vi må så håbe, at erhvervslivet vil støtte op om arbejdet for naturen sammen med »kommunen, som sætter fokus på naturen«, som du mener, Ballerup er.

Du henviser selv til Århus og Københavns Universiteternes undersøgelse i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening: »Biodiversitet.nu«, hvor kommunernes naturkapital opgøres. Ballerup kommune er nummer 49 på listen, Albertslund, som du selv nævner, er nummer 21, København nummer 42. Herlev nummer 39 og Gladsaxe nummer 29, disse to kommuner havde i den tidligere udgave af rapporten samme kapitalindeksresultat som nu, henholdsvis 25:100 og 29:100, mens Ballerups naturkapital er faldet fra 24:100 til 23:100. Det går altså den gale vej.

Og her drejer det sig både om, hvor megen natur, kommunen har, og hvor høj værdi den har. Et citat fra rapporten kunne være dette: »Den vilde naturs største problem i Danmark er mangel på plads.«

Gruppen ’Bevar Sømosen’ sætter stadig spørgsmålstegn ved Ballerup Kommunes vilje til at beskytte naturen i og omkring Sømosen. Mange mennesker har protesteret – og vi protesterer stadig i håb om, at kommunalpolitikerne for liste A og Ø og de andre partier besinder sig og faktisk arbejder og stemmer for at blive ’de nære naturoplevelsers by’ – også når det angår det store byggeri ved Sømosen.

Der er debatmulighed på vores facebookside: Bevar Sømosen gruppen – eller kig på vores hjemmeside bevarsømosen.dk efter diverse fakta.