Hvor er trafiklogikken?

Debat Ballerups politikere vil så gerne, at Ballerup kommer på ”Verdenskortet” om det er en selvkørende bus, eller snart et lukket Ballerup. Borgere som også betaler skat, kan snart ikke komme ind i Ballerup, medmindre de ønsker at tage cyklen, eller sidde i en lang kø.

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29, Ballerup

Nu skal der igen blandes busser (40 stk. i myldretiden) og biler i én kørebane, sammen med biler, der skal parkere eller ud fra en p-plads. Vi vil helst ikke have nogle ind i Ballerup, men alligevel laver vi parkeringspladser, og håber på stor opbakning til vores forretningsliv. Jeg er forvirret. Hvor er logikken?

Hvis ikke man ønsker gennemkørsel, hvorfor så ikke lave den simple løsning at få en højre pil fra Skovvej og ud til Frederikssundsvejen, og lav det attraktivt at køre grønt i Ballerup ved at man simpelthen laver grøn bølge ved 40/50 kilometer i timen. Med denne indsnævring opnår vi bare, at Vestbuen og Baltorpvej bliver mere belastet.

Efter indsnævringen på Ballerup Boulevard, er en stor del af trafikken blevet flyttet til Skovlunde Byvej. Jeg ved ikke, om man er klar over, at der også bor skatteborgere der. Har de fået støjværn eller lyddæmpende asfalt?

Der er også børn, der skal over det lyskryds ved Rema. Et lyskryds som står for 13 uheld, og alligevel er det underprioriteret i lokalplanen 2015-2020. Jeg troede ellers, at man virkelig gik op i de bløde trafikanter i kommunen og der skal forhåbentlig ikke et dødsfald til, før der bliver sikkert at gå over der.

Vores erhverv blomstrer på livet løs, og efter forlydende fra Hella Tiedemann er de så glade for Ballerup. Men hvad med fremtiden?

Vi lukker mere og mere af, medarbejderne har svært ved at komme på arbejde, for køen vokser og vokser. Det kunne være rart at høre erhvervslivet, om de er tilfredse med den kø deres medarbejdere befinder sig i fem dage om ugen.

Jeg personligt kender en del, og de kigger efter andet job, og ikke på grund af deres nuværende arbejde, men på grund af trafikken.