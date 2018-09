Søbeskyttelseslinjen skal overholdes

Debat Thomas Anker, tak for dit indlæg den 27. august her i bladet. Det er vist at fordreje vores ord, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) skulle være for byggeri inden for søbeskyttelseslinien.

Af Bjarne Frimann Skov, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Ballerup