God filmoplevelse i Kulturhus Måløv

Debat Jeg har i dag netop set filmen »Med døden til følge«, som er en dokumentar om retssagen, hvor en mand døde efter et slagsmål, hvor et samuraisværd blev mordvåbnet.

Af Kirsten Landin, Stævnetorv 1, Ballerup

Mit første besøg i Kulturhus Måløv, men ikke det sidste. Kan kun opfordre andre til at møde op. Jeg blev budt velkommen med tilbud om kaffe, the og småkager – og det hele er gratis.

En god oplevelse, som jeg kan tillade mig at nyde, da jeg for nylig er blevet pensionist og dermed har mulighed for at deltage i aktiviteter, jeg ikke havde tidligere. En god film, som maner til eftertanke. Kan kun anbefale disse filmdage med dokumentarfilm, som foregår onsdage klokken 10.