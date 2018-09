Så gik turen til MacDonald

Chris MacDonald kom forbi Ballerup, og i vanlig energiske stil fik han fortalte rigtig mange fremmødte i superarenaen om sundhed, livsstil og motivation. Foto: Flemming Schiller

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Ballerup Kommune har lanceret en ny sundhedsapp, Liva, som skal gøre det lettere for den enkelte at få styr på sundhed, søvn og livsstil.

I den forbindelse var den kendte sundhedsguru og coach Chris MacDonald inviteret til Ballerup Super Arena, hvor han torsdag gav en af sine velkendte pep-talks om sundhed og om en sundere livsstil.

Det var tydeligt, at mange var kommet for at se og høre giraffen og i omegnen af et par tusinde menesker havde sat sig i stolene for at høre på de gode råd.

Den nye livsstils-app blev i hvert fald skudt i gang med maner.

