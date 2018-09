Betaler ejendomsskat for alle naboerne

Ballerup Kommune har for anden gang i år sendt en regning på 24.989,47 kroner for ejendomsskat til Else Marie Nielsen, selvom hun kun ejer et af de ni rækkehuse, som beløbet omfatter. Men hun skal betale, for hun står som ejer af matriklen, der før udstykningen omfattede hele rækkehus-klyngen. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Nybyggeri Else Marie Nielsen har købt et af de nye rækkehuse på Atlasvænge i Ballerup. Med i handlen fik hun også noget af en overraskelse; hun betaler nemlig ejendomsskat for både sig selv og alle otte naboer i klyngen.

Af Mia Thomsen

På den gamle Atlas-grund ved Baltorpvej overfor Grantoften i Ballerup er der skudt et helt nyt boligområde med både parcelhuse og rækkehuse op. I et af de nybyggede rækkehuse bor Else Marie Nielsen, som er havnet i en lidt spøjs situation.

I januar i år skulle hun betale ejendomsskat for sit nyindkøbte rækkehus for allerførste gang, og selvom hun godt vidste, at den slags koster mange penge, var hun ikke helt forberedt på den regning, der kom ind af døren fra Ballerup Kommune.

Den lød på lige knap 25.000 kroner – og det var alligevel noget mere, end Else Marie Nielsen havde regnet med, da hendes grund kun er omkring 200 kvadratmeter.

»Jeg tænkte, at det måtte da være en fejl og ringede op på kommunen for at få det rettet,« fortæller Else Marie Nielsen.

Uheldigt matrikelnummer

Men det var ingen fejl, fik hun at vide. For ejendomsskatten i 2018 beregnes ud fra Skats ejendomsvurderinger fra 2016 – altså inden grunden var udstykket. Og da Else Marie var ejer af den grund, der havde den oprindelige grunds matrikelnummer, stod hun nu i følge Skat som ejer af hele den samlede grund på 2800 kvadratmeter, som hun altså retteligt deler med sine otte naboer.

»Jeg kunne slet ikke forstå det og kontaktede derfor Milton Huse, som jeg har købt huset af. De sagde at det naturligvis var en fejl og ordnede det, så jeg fik mine penge tilbage igen,« fortæller Else Marie.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt

Så langt så godt. Men her i august skete der så fuldstændig det samme. Else Marie Nielsen fik igen en regning fra Ballerup Kommune. 24.989,47 kroner. At betale.

»Så blev jeg altså gal. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal blive ved med at betale ejendomsskat for alle mine naboer. Jeg har aldrig nogensinde ejet den oprindelige grund, men kun min egen lille grund. Så hvordan kan det være, jeg skal blive ved med at betale for alle?« Spørger hun frustreret.

Et anliggende mellem køber og sælger

Igen tog hun fat i kommunen, som endnu engang fastholdt, at de blot fulgte reglerne:

»Vi får oplysningerne fra SKAT og dem må vi holde os til. Hvis der mellem SKAT’s vurderinger sker en opdeling af en grund, så går der et stykke tid, før den ændring slår igennem på ejendomsskattebilletten. Og her vil det altid være den, der står som hovedmatriklens ejer, der får regningen,« forklarer Irene Witthøft, der er centerchef for økonomi og styring i Ballerup Kommune.

»Uden at forholde mig til den konkrete sag, så kan jeg sagtens forstå, at man som borger bliver noget overrasket, hvis man ikke er informeret om dette på forhånd. Men det er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger af det pågældende grundareal,« tilføjer hun.

Styr på skatten fra januar 2019

Kommunen sparker altså bolden videre til sælger, som i dette tilfælde er Milton Huse, som Else Marie Nielsen har købt sit rækkehus af.

Vi ville naturligvis gerne have spurgt Milton Huse, hvorfor de ikke havde informeret Else Marie Nielsen på forhånd om, at hun kunne forvente at blive opkrævet ejendomsskat for hele klyngen af rækkehuse, men trods gentagne henvendelser – og løfter om, at de ville vende tilbage med svar på vores spørgsmål, er det endnu ikke sket.

I en tidligere mail til Else Marie Nielsen har de dog meddelt, at der er sket en fejl, og at de vil lave en ny refusionsopgørelse, så hun får sine penge tilbage.

Ballerup Kommune oplyser i øvrigt at det ved næste opkrævning af ejendomsskat til januar vil være den nye ejendomsvurdering, der gælder – hvorfor Else Marie Nielsen fremover kun vil blive opkrævet skat for den grund, hun rent faktisk ejer.