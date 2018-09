Skovlunde er klar til fest

Skovlunde Byfest slutter med en fest, når ’Danmarks John’ spiller John Mogensen og Four Jacks’ numre i festteltet kl. 19.30 til 22. Foto: pr-foto

Underholdning I morgen bliver parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd omdannet til festplads, når den årlige Skovlunde Byfest løber af stabelen.

Af Mia Thomsen

I morgen lørdag den 8. september er der Skovlunde Byfest. Det bliver et brag af en fest for alle med masser af aktiviteter, underholdning, mad og drikke.

Byfesten holdes på parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd og i Skovlunde Kulturhus. De første aktiviteter begynder klokken 10 med et eventyrligt balletshow af Bech Ballet Akademi og slutter klokken 22 i festteltet, hvor der fra klokken 19.30 til 22 surfes med på John-bølgen med ’Danmarks John’ som en hyldest til John Mogensen og Four Jacks.

I løbet af dagen er der masser af live musik og underholdning for enhver smag; Mads Westerfall med sit musikalske ’Dejavu’ standup-show, Soul Survivors med deres groovy og funky festmusik, VBT med frisk rap, Sebastian Dahl med sine egne fængende sange og Skovlunde Frikirke med frisk pop-rock-funk.

Billedhugger Søren Cip Nielsen giver med ’Ice for Kids’ børnene vejledning i at lave deres egne isskulpturer, og der er masser af andre udfoldelsesmuligheder med kasseklatringsbjerg, skattejagt, ansigtsmaling, plastgranulat-workshop, hoppeborg, sumobrydning, ridning og mulighed for at se ind i ægte politi- og brandbiler.

I Skovlunde Kulturhus underholdes børnene med teaterforestillingen ’Peddersen og Findus – Rævejagten’, børnerockshowet ’Børn to be Wild’ og dukketeater. For de voksne er der kunstudstilling, musikalsk underholdning med MC2 Duoen og uddrag af forestillinger med Skovlunde Byteater. Og så kan man få hjertestarterkursus.

Hverken børn eller voksne kommer til at kede sig, og det bliver ikke nødvendigt at tage hjem for at spise; der er masser af mad, drikke og andre lækkerier hele dagen igennem.

For dem, der slet ikke er færdige med at feste, når byfesten lukker og slukker klokken 22 er der afterparty på Diskotek Skoven til den lyse morgen.

Man kan se hele programmet på Byfest.skovlunde.dk