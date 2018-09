Forkerte besparelser

Debat Kære politikere, borgere og ikke mindst forældre i Ballerup.

Af Daniel Arildsen, Stationsalleen 26, st, B, Herlev

I Ballerup Kommune, hvor jeg arbejder, er der lagt op til besparelser på drift og øget forældrebetaling på enten 10-20 eller 30 procent til BFO.

Samtidig er der et ønske om at reducere i Ballerup tillægget på cirka 1000 kroner brutto pr måned for den enkelte pædagog, hvilket kan forringe rekrutteringen af kompetente pædagoger.

Samtidig med længere skoledage og kortere dage på BFO, der i forvejen er en uskik fra reformen, vil øget forældrebetaling betyde, at ressourcestærke familier prioriterer udmelding og fritidsinteresser.

De udfordrede, svage og/eller fattige vil ligeledes vælge billigere løsninger.

Dette er skidt for tidlig indsats for de mest udfordrede, inklusion, integration, brobygningsarbejde, relationsarbejde og fastholdelse i fællesskaber. Og det er skidt for udvikling af solidaritet, empati, demokratisk sindelag, sociale kompetencer generelt, samt konflikthåndtering og konstruktiv kommunikation.

Kære politikere og forældre. Er det virkelig en ønskværdig prioritering?