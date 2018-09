Hvorfor indsnævringer?

Debat Vi har på det seneste lavet indsnævringer af vores veje i kommunen og hvorfor gør vi så det?

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

På sidste kommunalbestyrelsesmøde vedtog vi at Hold-an Vej forsøgsvis skulle indsnævres på den strækning hvor togbusserne har haft stoppesteder. Det er besluttet, fordi det ligger i tråd med vores Vision 2029. Vi vil gerne have en by med en Bymidte, som ses og bruges. Vi holder møder med de gode handelsfolk i bymidten for at styrke handelslivet, vi holder borgermøder for at sikre at vi har fælles fodslag og går i samme retning. Og når vi lytter til borgerne, så hører vi, at trafikken er et væsentligt problem og det prøver vi selvfølgelig at lave om på. Det gør vi, fordi vi vil vores by og vi vil gerne have at trafikken i byen er trafik med ærinde og ikke bare sivetrafik som har fundet en nemmere vej. Der er en del trafik som sagtens kunne og også burde køre på de større veje. Hold-an Vej er et resultat af de glade 70’ere hvor biler ikke var noget problem, der var færre og hastigheden var en anden. Der har aldrig været seriøs brug for de fire spor som blev anlagt. Ingen forudså at det ville eksplodere som det har gjort. Bilparken er øget til det dobbelte.

I 1970 var der godt en million personbiler i Danmark, mens der i dag er godt to millioner personbiler.

I samme periode er befolkningen øget fra 4,9 millioner personer til 5,5 millioner personer. Danskerne råder således over betydeligt flere biler per indbygger i dag, end de gjorde for 40 år siden (385 biler per 1.000 indbyggere versus 216 biler per 1.000 indbyggere).

I de seneste 30 – 40 år har danskerne ikke bare fået flere biler, de transporterer sig også væsentligt mere. Det gælder i øvrigt, uanset om transporten foregår i bil, med bus eller i tog.

Det betyder, at vi nu forsøgsvis prøver at skabe en bygade i stedet for en hurtigkørende vej med to spor i hver retning. Gør det så noget ved trafikken?

Ja, naturligvis. Gaden indrettes til de 22 timer ud af døgnets 24 timer. Der vil muligvis opstå lidt kø i myldretiden. Jeg synes, at det er ok at det vil tage lidt længere tid en halv times tid morgen og eftermiddag, hvis vi kan få en hyggelig bygade med træer, gode forhold for cyklister og gående, parkeringsmulighed og ikke mindst, så er det en bygade parallelt med gågaden. Det bliver nemt at sætte bilen og gå ind i gaden og handle og spise på et af de efterhånden mange spisesteder. Inden alt for længe tager vi fat i selve gågaden, det bliver når forsyningen skal grave alligevel, så vil vi hjælpe til med at få skabt en bedre og mere levende gågade, selvfølgelig sammen med handelsforeningen.