Undskyld til Bjarne og DN

Debat Jeg gik for langt i en udtalelse i sidste uges avis, og det beklager jeg Mit læserbrev startede sådan her:

Af Thomas Anker (Å), Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds for Alternativet

’I sidste uges avis bliver det slået fast, at Danmarks Naturfredningsforening med fuldt overlæg vælger ”ikke at råbe vagt i gevær” over planerne om at bygge inden for søbeskyttelseslinjen i Sømosen’.

Dette er ikke korrekt, og det vil jeg gerne dementere og sige undskyld for.

Min hensigt med at bruge udtrykket ”ikke at råbe vagt i gevær” var at holde mig tekstnært til Frimann Skov læserbrev fra forrige uges avis, men det korrekte citat ville have været:

’Ud fra vores lokalkendskab mener vi dog ikke, at det er sandsynligt at særlige arter berøres og derfor ikke at vi på nuværende tidspunkt vil råbe vagt i gevær’. Der er selvfølgelig forskel på ikke at være imod bebyggelse inden for søbeskyttelseslinjen og ikke at ville råbe vagt i gevær, med mindre særlige arter berøres af byggeriet.

Spørgsmålet forbliver dermed fortsat, hvad vi hver især forstår ved bevaringsværdig natur, og her mangler jeg stadig svar på de spørgsmål, som også Timm Hansen stillede i sit læserbrev:

Er DN’s dagsorden ikke natur i al almindelighed, men kun sjældne arter og særlige naturområder, og mener DN, at det planlagte byggeri ikke vil få nogen indflydelse på dyre- og plantelivet i Sømosen?

Jeg vil i gerne opfordre til og invitere alle politisk orienterede organisationer og partier til fælles politisk indsats for at bevare Sømosen. Bevarsømosen-gruppen gør det i forvejen rigtig godt, men den er af mange gode grunde en apolitisk bevægelse.

Jeg kunne godt tænke mig, at DN sammen med partier som Enhedslisten og SF gik sammen med os i Alternativet for at diskutere, hvordan vi hver især lokalt vil forholde os fremadrettet, og hvad vi i fællesskab kan lave indsatser omkring for at tilgodese den natur- og miljømæssige bæredygtighed ved Sømosen – og gerne andre steder i Ballerup, Måløv og Skovlunde også.