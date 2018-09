Mere dialog og mindre hysteri

Debat Debatten om veteranpolitikken synger på sidste vers, men Kim Pedersens seneste læserbrev, stiller alligevel nogle spørgsmål - og blotlægger nogle demokratiske udfordringer, som er værd at udforske.

Af Ali Abbasi (Ø), Gruppeformand, kommunalbestyrelsen

Du spørger hvem du propaganderer for, tja, det ved jeg ikke, jeg ved kun hvem du propaganderer imod, og det er tydeligvis mig og Enhedslisten. Her er din tågesnak om Enhedslistens snarlige væbnede revolution mod det danske militær vel bevis nok.

Du spørger, hvad du har misforstået i den artikel i Ballerup Bladet som du referer til. Svaret er, forståelsen af “På den baggrund stemmer han imod indførelsen af veteranpolitikken”, i dette tilfælde refererer “den” ikke blot til sætningen lige inden, men al det andet der selvfølgelig også blev sagt.

Og skal jeg være fair, vil jeg sige, at det er en misforståelse jeg har sympati for; måske har Ballerup Bladet været lige lovlig skarp i sine citater her, men fred være med det.

Og så til det interessante, nemlig selve forløbet:

Du læste en artikel i Ballerup Bladet, og farede derefter til tasterne for at komme ud med din vrede og utilfredshed.

Det er muligt, at jeg sætter en for høj standard for borgerne i Ballerup Kommune, men jeg forventer faktisk at folk bruger 5-10 minutter på at se debatten i salen, før de sætter sig ned og bruger langt mere tid på at skrive læserbreve om alt det de reelt set ikke har forstået.

Det er her jeg mener lektionen er; vi bliver simpelthen nødt til at være bedre oplyste som borgere, og vi bliver nødt til at være mere opsøgende i forhold til dialog med folk vi muligvis er uenige med; hvorfor er det mere naturligt at fare til tasterne end for eksempel at ringe mig op?

Mine kontaktoplysninger er offentligt tilgængelige og jeg hører altid gerne fra interesserede borgere.

Dette er essensen af min anke, og mit håb er derfor, at dette læserbrev inspirerer alle til at fokusere mindre på hysteri i de skrevne medier, og mere på direkte dialog, fra borger til borger, for det er det, der rent faktisk kan rykke holdninger.