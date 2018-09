Ballerup er stadig i midten på DI’s liste

Endnu engang får Ballerup en lidt lunken placering i DI’s årlige erhvervsklimaliste. Men det er mere komplekst end tallene viser, og Ballerup har blandt andet gang i en masse tiltag og en god dialog med virksomhederne, ligesom kommunen har mange virksomheder, der ikke hører ind under DI-regi som eksempelvis Leo Pharma. Foto: Arkivfoto

erhverv Den årlige DI-måling af erhvervsvenligheden i kommunerne placerer Ballerup som den bløde midtervare.

Hvert år måler erhvervsorganistionen Dansk Industri erhvervsvenligheden i landets kommuner. Det bliver til en liste, hvor 93 ud af 98 kommuner rangeres efter en række parametre. Efter en placering som nummer 38 sidste år, er der stort set status quo for Ballerup, der i år placeres som nummer 43, altså nogle få pladsers fald.

Knap 7700 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andre produktion, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. De repræsenterer i alt 350.000 arbejdspladser, hvilket svarer til omkring 20 procent af den private beskæftigelse.

Tallene afslører, at de storkøbenhavnske kommuner generelt ikke klarer sig voldsomt godt i den nye undersøgelse.

Bedst placerede kommune i Storkøbenhavn er Høje Taastrup kommune som ligger på en 11. plads. Ellers er det kun Furesø og Vallenbæk, der placerer sig i den øverste tredjedel af listen, mens mange af de storkøbenhavnske kommuner ligger i midten eller i bunden.

Ligger i midten

Midterfeltet ’føres’ af Herlev Kommune med en placering som nummer 37, mens Ballerup altså ligger nummer 43.

Nabokommunerne Gladsaxe og Egedal ligger henholdsvis nummer 67 og 92, altså næstsidst.

Ifølge formanden for DI Hovedstaden, Poul Skadhede, er det ærgerligt, at så mange kommuner i hovedstaden vurderes så lavt. Han mener, at det er en fælles opgave for virksomheder og kommuner at forholdene for de private virksomheder er så attraktive som muligt.

En lang række kommuner er dog gået frem i forhold til sidste undersøgelse og det bør man hæfte sig ved, mener Poul Skadhede, for det viser, at arbejdet virker.

Det er mere komplekst

Men selvom det er blevet til en minimal tilbagegang for Ballerup, så virker arbejdet også her. Det mener borgmester Jesper Würtzen (A), som selvfølgelig ærgrer sig over placeringen, men samtidig ser en masse gode takter i Ballerup.

»Det er lidt en blind date med den her undersøgelse, for vi ved ikke rigtig, hvad det er som, virksomhederne svarer på og hvem som svarer. Så derfor er det svært for os at imødekomme de konkrete kritikpunkter. Men jeg må til gengæld sige, at vi gør en række ting for at imødekomme erhvervslivet og det hæfter jeg mig også ved,« siger Jesper Würtzen.

Han pointerer, at både han og erhvervschef Jette Rau jævnligt besøger virkomheder og at man har en rigtig god dialog med en lang række af de virksomheder, der ligger i kommunen.

»Vi ser jo, at får flere arbejdspladser, virksomheder flytter hertil og vi bidrager med rigtig meget BNP. Så vi må jo gøre noget rigtigt. En lang række andre undersøgelser viser jo, at vi får gode placeringer indenfor en lang række områder, så det er mere komplekst end som så. Vi har mange virksomheder indenfor Lifescience, IT og finans, som ikke ligger indenfor DI’s regi. Det betyder ikke, at vi ikke vil gøre noget for dem, det vil vi selvfølgelig, men det er mere komplekst,« siger Jesper Würtzen.

Et af de tilbagevendende kritikpunkter er dækningsafgiften, som virksomhederne og DI ikke kan lide. Men den kommer ikke til at forsvinde fastslår borgmesteren.

Store planer

»Vi har 46.000 arbejdsplader i Ballerup Kommune og vi har 20.000 borgere i den erhvervsaktive alder, så vi er afhængige af indpendling. Derfor forsvinder dækningsafgiften ikke,« siger Jesper Würtzen, som også fastslår, at Ballerup har gang i mange ting, når det kommer til erhvervsudvikling.

»Vi har som bekendt store planer med Kildedal-området og planer for infrastrukturen omkring Lautrup-området. Netop infrastrukturen er vigtig og det er et område, hvor vi ofte får gode vurderinger fra virksomheder. Så vi fortsæter dialogen og sætter gang i en række tiltag, ganske som vi hidtil har gjort,« siger Jesper Würtzen.