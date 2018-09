Lokal S-kandidat fik ’stjålet’ sit slogan

»Det er da meget sjovt, men det er også ærgerligt, for det er et godt slogan, synes jeg, og nu risikerer det at drukne i Venstre-kampagnen," siger socialdemokraten Kasper Sand Kjær om sit valgslogan, som han nu deler med Venstre Foto: Flemming Schiller

politik Den lokale S-folketingskandidat, Kasper Sand Kjær lancerede sin valgkamp med et fyndigt slogan. Men nu har Venstre brugt samme slogan i deres nye kampagne.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Op til valget skal man jo have et godt slogan, der kort kan markere, hvad man står for. Sådan et syntes Kasper Sand Kjær, den nye socialdemokratiske kandidat til folketinget i Ballerup og Glostrup-kredsen efter Mette Frederiksen har flyttet kreds til Aalborg, at han havde, da han i august begyndte at brande sig med sloganet ’arbejder for fælleskabet’.

Men onsdag i den forgangne uge fik han så morgenkaffen galt i halsen, da han opdagede Venstres nye storstilede kampagne for velfærd, hvor sloganet var….’arbejder for fællesskabet’.

Altså nøjagtig det samme slogan som Kasper havde fundet på en måneds tid forinden. Det synes han er ’meget tilfældigt’.

»Jeg har haft det logo siden august, hvor vi skød gang i kampagnen i kredsen. Onsdag opdagede jeg så Venstres nye slogan og det synes jeg da er meget tilfældigt. Det er da tyndt, hvis de ikke kan finde på noget selv. Men jeg synes faktisk også, at det er sigende, at Venstre nu slår sig op på at være socialdemokrater. Det er da meget betegnende for dansk politik for tiden,« siger Kasper Sand Kjær.

Vi er forskellige

Selvom Venstre altså har det samme slogan som den lokale S-kandidat, så mener Kasper Sand Kjær ikke, at man skal tolke et muligt regeringssamarbejde mellem S og V ind i den sag.

»Nej, det tror jeg ikke på. Det er ikke realistisk, for der er forskellene mellem partierne for store. Vi er forskellige på en lang række områder, økonomi, erhverv, uddannelse, arbejdsmarked og mange andre områder, så den tror jeg ikke på. Jeg håber på, at det er en enlig svale og at de ikke fremover vil slå sig op som socialdemokrater,« siger Kasper Sand Kjær, som godt kan grine lidt af sagen. Men han ærgrer sig faktisk også.

»Det er da meget sjovt, men det er også ærgerligt, for det er et godt slogan, synes jeg, og nu risikerer det at drukne i Venstre-kampagnen. Venstre har nok lidt flere kampagnemidler end jeg har, men der er nok ikke håb om, at det forsvinder igen eller de vælger et andet. Jeg synes faktisk det er ærgerligt,« siger Kasper Sand Kjær, som dog trøster sig med, at når alt kommer til alt, så er det den underliggende politik, der betyder noget og ikke et smart slogan – trods alt.

Vidste intet

At Venstre vil finde et nyt slogan til deres velfærdskampagne er nok ikke sandynligt.

Venstres politiske ordfører, Britt Bager, har dog tidligere sagt til Ekstra Bladet, at hun intet vidste om Kasper Sand Kjærs slogan og at der ikke kommer et nyt slogan, selvom det altså også markedsfører en socialdemokrat.

I øvrigt er Mette Frederiksens afløser for tiden i gang med at vandre op og ned ad gader og stræder, også i Ballerup for at lære det nye område at kende. En vandretur, der efter sigende bliver intensiveret når statsministeren trykker på valgknappen og hvor han kan få mulighed for at vise sit nye og tilsyneladende populære slogan for alle borgere i valgkredsen.