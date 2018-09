Politi uge 36

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Tyveri i Ballerup

Torsdag den 6. september klokken 16.14 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et tyveri sket på Banetoften i Ballerup.

En 56-årig kvinde fik stjålet sin pung med kreditkort, kontanter og personlige effekter fra sin rygsæk, hvor et kreditkort blev misbrugt for et større beløb.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Tyveri fra lastbil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid lastbil på Toftholmvænget i Skovlunde sket mellem onsdag den 5. september klokken 18 og torsdag den 6. september klokken 11. Der var boret hul i døren, hvor diverse elværktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114