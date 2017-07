Parkskolen er åben for morgensvømmere

Det er rigtigt, at East Kilbride Badet i skolesommerferien i år holder lukket. Årsagen er, at vi skal have skiftet ventilationsanlæg. Et arbejde der tager cirka seks uger.

At vi har valgt at skifte anlægget ud i skolesommerferien skyldes, at det faktisk er den periode, hvor vi generer færrest af svømmehallens brugere.

I perioden fra midten af august til slutningen af juni har vi nemlig både morgensvømmere, skolesvømning, svømmeklubbens og dykkerklubbens træning i svømmehallen.

Som alternativ til East Kilbride Badet har vi valgt at åbne vores svømmesal på Parkskolen for morgensvømmerne i tidsrummet klokken 6.30 til 9.30 i perioden 7. juli til 10. august 2014.