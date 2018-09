Iværksætternes nye livline

Vivi Foss Nørby Kowalczyk er Ballerup kommunes nye iværksætterkonsulent. Hun kommer med en masse erfaring fra erhvervslivet og som iværksætter og vil nu øse af sin viden og erfaring til nye startups. Foto: Flemming Schiller

hjælp Ballerup Kommune har netop hyret en ny iværksætterkonsulent, der med base på rådhuset skal hjælpe og vejlede nye iværksættere.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Vi er glade for de mange gode og veletablerede virksomheder af forskellig størrelse i Ballerup. Men vi skal også have nogle nye virksomheder i gang. Derfor skal iværksættere støttes og bakkes mest muligt op, især i den svære opstartsfase.

Det er nogenlunde sådan filosofien er hos Ballerup Kommune, som siden 1. august har hyret en iværksætterkonsulent. Med base på Ballerup Rådhus, men med stort ønske om at være der, hvor ’kunderne’ er, har Vivi Foss Nørby Kowalczyk sat sig for at gøre den lille forskel for nye iværksættere i Ballerup og omegn.

Hun er en del af Væksthus Hovedstaden men er altså ’udlånt til Ballerup Kommune med det fokus at hjælpe og sparre med nye eller kommende iværksættere eller blot afklare, om iværksætteriet er noget, inden man kaster sig ud i det.

Er det noget?

»Det handler om at få den rette vejledning og komme ordentligt i gang. Men det handler også om at finde ud af, om man overhovedet skal tage springet, om man har en iværksætters mindset, og her kan min vejledning og sparring måske afklare noget. Jeg mødes ansigt til ansigt med folk og sætter også gang i en række introforløb, hvor jeg kan fortælle om især de praktiske og kommercielle udfordringer, som iværksættere har. Jeg trykprøver ideen,« siger Vivi Nørby, som selv har en lang række erfaringer fra erhvervslivet at trække på.

Hun er uddannet cand. merc. fra CBS med speciale i International Marketing, Strategiske Partnerskaber og Innovation. Derudover er hun certificeret coach og har en projektlederuddannelse. Hun har været forretnings- og strategiudvikler i Danica Pension, CEO for en startup og kundechef i en techvirksomhed, inden hun kom til Væksthus Hovedstaden.

Flere vil i gang

Hun kan mærke, at der allerede nu er gang i sagerne og at mange vælger at være deres egen herre, selvom Danmark stadig på mange områder er et lønmodtagersamfund.

»Der er heldigvis mange, som gerne vil kaste sig ud i det. Men der er ofte nogle for store forventninger til, hvordan det er at starte sit eget. Mange tror, at de lige kommer i gang og så får de hurtigt succes og tjener en masse penge hurtigt. Sådan er det ofte ikke. Det er en længere proces med op- og nedture. Derfor er det vigtigt at sætte nogle realistiske mål og samtidig sparrre med folk om, hvordan det er at være iværksætter. Det er også vigtigt at fortælle, at det er ok at fejle. Vi har lidt en fejlfinderkultur, men det går fremad,« siger Vivi Nørby, som også ser flere kvinder bliver iværksættere.

»Det er tydeligt, at kvinderne også er kommet med, når det gælder iværksætteri. Det er ikke bare indenfor de traditionelle ’bløde’ fag, men i alle kategorier. Under alle omstændigheder er det ofte folk med en passion og det er virkelig spændende og givende for mig og derfor er det job så fedt for mig,« siger Vivi Nørby, som selv brænder for at hjælpe fremtiden i gang og samtidig bruge sine egne erfaringer og kompetencer.

Ikke så firkantet

Som udgangspunkt er Vivi på Ballerup Rådhus en gang om ugen, men hun er ikke så firkantet i den henseende,

»Jeg er der, når tingene sker, og hvis man har behov for at komme på et andet tidspunkt eksempelvis i væksthuset eller at jeg kigger forbi hos dem, så finder vi ud af det. Det handler om at være tilgængelig, skabe afklaring og fremdrift for fremtidens iværksættere,« konstaterer Vivi Nørby, der skiftede det velbetalte finansjob ud med at være kommunens konsulent for fremtidens vækstskabere.

Hvis man vil have en snak med Vivi, kan man skrive på mail til vnf@vhhr.dk.