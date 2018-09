Åbent hus i slægtshistorisk forening

Et gammelt billede af tjenestefolkene på Edelgave Gods, som ligger lidt udenfor Smørum. Foto: Ledøje Smørum Lokalarkiv

historie Lørdag den 15. september holder ’DIS-Egedal, Slægt & Data' åbent hus i Smørum, hvor de gerne hjælper folk i gang med slægtsforskning.

Af Mia Thomsen

Hvor kommer mine oldeforældre fra, og hvad beskæftigede de sig med? De fleste vil nok svare ”det aner jeg ikke”. Men flere og flere danskere forsker i deres egen slægt, og mange vil kunne føre deres slægt tilbage til 1700-tallet. Altså tilbage til Struensees og Holbergs tid.

»Slægtsforskning er en hobby, som kan udføres hjemmefra. Det oplever vi både i foreningen og Rigsarkivet, som fortæller om stor interesse. Og DR1’s programmer ’Ved du hvem du er’ om kendte danskeres slægter og ’De forsvundne arvinger’, har forstærket denne udvikling. Rigtig mange kilder er blevet digitaliseret og lagt på internettet. Så det er egentlig bare om at komme i gang,« fortæller Bent Thygesen, der er formand for ’DIS-Egedal, Slægt & Data’, som tidligere hed Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening.

Foreningen holder åbent hus lørdag den 15. september fra klokken 13 til 17 i Smørum Gamle Skole, Smørum Bygade 35 i Smørumovre. Her er der rig lejlighed til at få en snak om slægtsforskning og selv prøve at finde sin slægt på internettet.

»Tag en PC med, så hjælper vi dig i gang. Der vil være flere fra foreningen, der vil hjælpe dig og fortælle, hvordan du søger,« siger Bent Thygesen, der også lover at have kaffe og the på kanden. Hvis man vil vide mere kan man besøge foreningens hjemmeside: www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/egedal