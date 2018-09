Stort vikingemarked på Lindehaven

Man kan smage vikingemad - dog justeret lidt til nutidens smagsløg - når Plejecenter Lindehaven holder store vikingemarked. Foto: Privatfoto

familiehygge Drabelige vikingeslag, mjød og og kunsthåndværd. Plejecenter Lindehaven byder velkommen til store vikingemarked lørdag den 15. september.

Af Mia Thomsen

Plejecenter Lindehaven i Ballerup laver en masse forskellige aktiviteter for de ældre på plejecenteret – lige fra foredrag til chokoladesmagning. Nu vil de prøve noget nyt og afholder derfor et stort vikingemarked for alle interesserede fra nær og fjern. Det kommer til at foregå lørdag den 15. september fra klokken 11 til 18 på Præstevænget 11 i Ballerup.

På markedet kan man blandt andet opleve vikingekamp, prøve at ride på vikingeheste eller smage vikingemad lavet ud fra historiske opskrifter – dog justeret lidt til nutidens smagsløg. Det vil også være muligt at prøve at lave læderarmbånd, skyde med bue og pil – og måske få lov at holde nogle af vikingekrigernes seje våben.

Smykker og smagsprøver

Der vil også være forskellige salgsboder med alt lige fra glimtende smykker, til smukke håndlavede træskåle, sjove vikingespil, skind og mjød, som man kan få en smagsprøve på.

Markedet kommer til at foregå ved branddammen og Lindehavens parkeringsplads -kun få minutter fra Ballerup station og Ballerup Rådhus’ store parkeringsplads.

Indtægterne fra aktiviteterne på vikingemarkedet vil gå ubeskåret til Lindehaven, så plejecenterets beboere kan opleve nogle nye sjove ting.

Der er gratis entre til Lindehavens vikingemarked og alle er velkomne.