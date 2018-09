Baldersbo sætter huslejen ned for millioner

lejebolig Effektiviseringer og smartere måder at gøre tingene på, betyder at beboerne i Baldersbos afdelinger kan se frem til lavere husleje næste år

Af Ulrich Wolf

Det er ikke hver dag man oplever, at det bliver billgere at bo til leje. Men det er netop, hvad det bliver i Baldersbo i det kommende år. Beboerne kan nemlig se frem til huslejenedsættelser.

Det fortæller selskabets direktør, Søren B. Christiansen:

»Vi holder i øjeblikket årsmøder i vores afdelinger, og vi har indstillet, at huslejen sættes ned hele vejen rundt. Besparelserne kommer til at ligge fra 30 kroner om måneden og op til 500-600 kroner,« siger Søren B. Christiansen og forklarer, at huslejenedsættelserne kommer nu, fordi boligselskabet igennem de senere år har haft et stort fokus på effektiv drift.

Man har for eksempel indkøbt selvkørende plæneklippere og en hækkeklipper, der kan fastgøres til en traktor. I én afdeling opsættes der også energieffektive tørretumblere, der samlet set giver besparelser på cirka en million kroner.

Effektiv drift

»Vi har haft fokus på driften igennem de seneste syv til ti år. Vi har trimmet mange ting i de senere år og vi gør tingene anderledes og smartere – og det viser sig nu. Vi har kigget i alle retninger og set på, hvordan der kunne spares, uden at det gik ud over serviceniveauet. For det har været vigtigt, at vi stadig skulle holde serviceniveauet overfor vores beboere. Og så har vi heller ikke været udliciterings-forskrækkede. Vi udliciterede for eksempel vores grønne pleje for syv år siden i enkelte afdelinger, og det har fungeret fint,« siger Søren B. Christiansen.

Han mener også, at udliciteringen har betydet, at selskabets egne ansatte er blevet inspireret til at gøre deres eget arbejde på en smartere måde.

Godt samarbejde

»Medarbejderne har bidraget med gode ideer til deres eget område, og så stiller de også krav til hinanden. Men jeg tror ikke på sådan noget som time-sagsstyring. Det er unødigt bureaukrati,« siger direktøren, der også nævner det gode samarbejde med medarbejderne, deres fagforeninger og andre samarbejdspartnere som en faktor for at komme i mål med det flotte regnskab.

»Vi er ikke i krig med nogen for at nå vores mål, der handler om, at vi skal have bygninger og arealer, som er vedligeholdt og præsentable. Og at lejerne føler, at vi har et godt serviceniveau og er glade for at bo hos os,« siger Søren B. Christiansen.

Øget brugerbetaling

Hvor store besparelser der præcist kommer er endnu uvist, men ifølge Søren B. Christiansen, vil de store lejligheder i eksempelvis Hede-Magleparken og Ringtoften i Skovlunde kunne få de største besparelser.

»Der vil være samlede omlægninger af huslejen på omkring 10 millioner kroner, deraf direkte besparelser på huslejen på 5-6 millioner kroner. Vi arbejder nemlig med noget brugerbetaling på vaskerierne. Det er ikke gennemført endnu, men hvis vi får det igennem, så vil der i hvert fald være 5-6 millioner kroner i direkte besparelser for vores beboere,« siger Søren B. Christiansen, som håber, at det ikke bliver sidste og eneste gang, at Baldersbo sætter huslejen ned.

»Jeg har en forhåbning om, at vi fortsætter med at sætte huslejen ned, men det kan jeg ikke love. Det handler om mange ting som priser på vand, el og en lang række faktorer som vi ikke er herre over. Men vi håber i hvert fald på, at det ikke stopper her,« siger Søren B. Christiansen, som regner med, at man endeligt ved, hvordan besparelserne fordeler sig den 25. september, når alle afdelingsbestyrelser har drøftet detaljerne.