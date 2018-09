Urimelige p-bøder ved legeland

Rikke Kjær og Tanja Røpcke havde taget deres seks unger med i legeland i Ballerup, men blev straffet med parkeringsbøder, fordi det tog dem fem minutter at tømme bilerne og tjekke ind ved skranken. Foto: Flemming Schiller

parkering To mødre ville nyde en dag med deres børn i Eventyrfabrikken Mega Center, men det blev en dyr fornøjelse - og sidste gang, de gør det. Q-Park kvitterede med parkeringsbøder på 790 kroner til hver, udstedt samme minut kvinderne forlod deres biler.

Af Mia Thomsen

Det skulle have været en hyggelig dag med ungerne i det store legeland Eventyrfabrikken Mega Center på Telegrafvej i Ballerup, men det endte i vrede og frustration over hele to parkeringsbøder á 790 kroner – til trods for at de to kvinder Tanja Røpcke og Rikke Kjær havde gjort fuldstændig som de skulle i følge parkeringsreglerne.

»Vi mødtes herude, da de åbnede klokken 10. Vi kom i hver vores bil og med tre unger hver, så der var nok at se til med at få alle børn og udstyr ud af bilerne og ind i legelandet,« fortæller Tanja Røpcke fra Skovlunde.

Sammen med sin veninde Rikke Kjær har hun planlagt en dag i legelandet og helt som anvist på skiltene på parkeringspladsen foran Eventyrfabrikken går de indenfor for at registrere sig med bilernes nummerplader, som derved giver tilladelse til parkering ved legelandet.

»Indenfor skal man tage skoene af i garderoben, før man må gå ind. Så det gør vi og går derefter direkte over til kassen og betaler og registrerer vores nummerplader på den lille skærm,« forklarer Tanja, der i følge sin kvittering fra legelandet er ankommet klokken 10.06.

Overraskelse i forruden

Efter timers leg og hygge forlader Tanja legelandet lidt før sin veninde Rikke. Hun læsser unger og grej i bilen og kører afsted, men er ikke nået mange meter før hun opdager en lille hvid lap papir under vinduesviskeren i forruden.

»Jeg fløj ud af bilen og flåede den af. Det var en parkeringsbøde fra Q-Park på 790 kroner. Så blev jeg simpelthen bare så rasende, for jeg vidste jo, at vi havde registreret os,« fortæller Tanja Røpcke, der efter et kort ærinde vendte tilbage til legelandet, hvor hun fandt Rikkes bil med samme hilsen i forruden.

Sammen henvendte de sig til personalet i Eventyrfabrikken, som lyttede til kvindernes klage, men samtidig oplyste, at de desværre ikke kunne gøre noget for at hjælpe.

»De siger til os, at vi må klage til Q-Park. De ved godt, at det er et problem, og vi er ikke de første, som har oplevet dette. Samtidig siger de, at de er glade for, vi tager det så pænt, for det er ikke alle der gør det,« fortæller Tanja og Rikke.

Overvåget på p-pladsen

Tanjas parkeringsbøde er udstedt i præcis samme minut, som hun har betalt i legelandet, 10.06. Der står desuden på bøden, at bilen er blevet observeret i tidsrummet 10.01 til 10.06.

»Det vil altså sige, at parkeringsvagten har siddet og kigget på, at vi kom og var ved at få børn og alle vores ting ud af bilerne. Og så udskrevet bøder til os begge, så snart vi var væk fra parkeringspladsen,« siger Rikke Kjær, der ligesom Tanja er rasende over Q-Parks metoder.

»Man har jo ikke en chance så. Det vil sige, at man skulle have haft én til at stå vagt herude, mens en anden løb ind og tastede nummerpladerne ind i systemet, inden vi forlod bilerne. Det er jo fuldstændig vanvittigt,« tilføjer Tanja.

Klager over bøder

Begge kvinder har naturligvis tænkt sig at klage over bøderne til Q-Park, men ved også udemærket, at det sandsynligvis ikke hjælper et hak.

»Jeg synes, det er så frækt. Man kommer her og lægger hundredevis af kroner i et legeland og så får man lige en parkeringbøde på 790 kroner oveni. Og legelandet siger bare, at de ikke kan gøre noget,« siger Tanja og tilføjer:

»Så gider man da i hvert fald ikke komme her igen en anden gang. Der er jo legeland nok at vælge imellem.«

De to kvinder håber, at de ved at stå frem i avisen, kan advare andre, så de ikke havner i samme situation.

»Jeg tror ikke på, at vi får noget som helst ud af at klage til Q-Park, men vi kan da håbe, at vi kan være med til at hjælpe andre med at undgår at havne i samme situation,« siger Rikke Kjær.

Ballerup Bladet har kontaktet Q-Park som ikke på nogen måde vil forholde sig til den konkrete sag, men blot opfordrer til, at de to kvinder klager over bøderne.

I Eventyrfabrikken kender den daglige leder Ionut godt til problemet og fortæller, at de får mange henvendelser fra folk, der er utilfredse med at have fået parkeringsbøder. Han kan også i helt særlige tilfælde annullere bøden, men understreger at det kun er i helt særlige tilfælde, og han opfordrer Tanja og Rikke til at komme forbi og tale med ham, så vil han se om han kan hjælpe.