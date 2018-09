KLIMA gør det igen

Igen i år kan man glæde sig over niveauet, når amatørspillerne i Klima folder ’Skammerens Datter 2’ ud. Her er det Mester Maunus og Nicodemus i dialog. Foto: Flemming Schiller

premiere Efter sidste års succes med musicalen ’Skammerens Datter’ var forventningerne til årets store forestilling, ’Skammerens Datter 2 – det endelige opgør’ i top. Det var niveauet på forestillingen, der kan ses frem til den 29. september, også.

Af Dorthe Oxgren

Så blev det endelig premieredag. Lørdag eftermiddag blændede den lokale teatertrup KLIMA op for fortsættelse af sidste års succesmusical ’Skammerens Datter 2 – det endelige opgør’ for en forventningsfuld sal i Baltoppen.

Forventningsfuld, fordi på tilskuerpladsen sad honoratiores og familie og venner til det 65 mand store ensemble på scenen, og fordi sidste års flotte forestilling gav spillerne en stor opgave at leve op til.

Salen knitrede af cellofan fra de mange blomsterbuketter, der skulle leveres til spillerne som et farverigt punktum for mange måneders intense forberedelser og en veloverstået premiere.

Professionelle amatører

Fra begyndelsen af var der fuld blæs på. En fint koreograferet skyggedans efterfulgt af en flot kampscene mellem to af hovedkaraktererne, Nicodemus og Davin, gestaltet af henholdsvis Mark Hølmkjær, der også spillede rollen sidste år, og Jakob Petersen. I rollen som Dina, skammerens datter, er der også et gensyn med Frederikke Zierau Christensen.

Igen i år kan man glædes over de vellykkede kostumer, musikken og scenografien, som er lagt i hænderne på scenograf Sanne Mejse Ystrøm. Ligesom de mange medvirkende, der med nærvær og indlevelse synger og danser sig gennem den toogenhalv times lange forestilling og lægger nye længder til forståelsen af, hvad amatørteater kan være.

Kampscenerne er koreograferet af en professionel, nemlig stuntkvinde Anne Rasmussen, der også har været på Østre Gasværks opsætning af musicalen, og som var med ved sidste års forestilling. Der er således sat flere professionelle fingeraftryk på forestillingen i år, hvilket løfter den til nye niveauer, som instruktør Maria Schrøder selv bemærker i programmet for årets forestilling, hvor hun fremhæver samspillet mellem amatører og professionelle.

Kapelmester Bertil Färnlöf, som har arrangeret musikken på Østre Gasværk, har således i år været hyret ind af KLIMA til at arrangere musikken i forestillingen, og har været en fast del af besætningen på det kreative femmandshold, der har drevet forestillingen frem.

Mellem fantasy og virkelighed

Selv om ’Skammerens datter 2’ foregår i et middelalderligt inspireret fantasy-univers, er der flere genkendelige temaer i forestillingen, blandt andet Dinas møde med sin biologiske far, Sortemesteren Sezuan. Et møde som skammeren ikke er just begejstret for, og som forrykker selvforståelsen i børneflokken på tre. Dine, mine og vores børn, halve, hele og bonusbørn og søskende. Problemstillinger som mange børn kender fra deres egne familier. Ikke ukompliceret i ’Skammerens Datter 2’, ligesom det heller ikke er det uden for fantasien verden – i virkeligheden.

Også i år har den lokale teatertrup fået hjælp af Østre Gasværk. I 2017 fik KLIMA lov til at låne kæmpedragen, og i år havde teatret fået en kæmpe-slangen og en række andre rekvisitter forærende, der også er medvirkende til at gøre forestillingen så helstøbt. I det hele taget har KLIMA opnået stor respekt fra professionelle kredse for sit engagement og seriøse arbejde med forestillingerne.

De tre forfattere til forestillingen, Høg, Aagaard og Svanekier var således tilstede ved premieren i lørdags. Trioen står også bag Ken Folletts internationale bestseller ’Jordens Søjler’, der havde premiere på Østre Gasværk i 2016, og er i øjeblikket i gang med at skrive en forestilling over endnu en Follet-roman. ’Den evige Ild’, som får premiere på Bellevue Teatret til næste år.

”Skammerens Datter 2” kan ses til og med den 29. september. Billetter kan købes på www.teatergruppenklima.dk.