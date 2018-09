Økologisk fælleshave på Nordbuen

Per Bo Jensen er initiativtager til Ballerups første økologiske fælleshave, som bliver officielt indviet på onsdag, hvor alle er velkomne til at deltage. Foto: Flemming Schiller

grønne fingre Per Bo Jensen fik i foråret ideen til kommunens første økologiske fælleshave, der er placeret på marken nær Nordbuen og Birkemose-stien i Egebjerg - den indvies i eftermiddag.

Af Dorthe Oxgren

Den røde grønkål falder i øjnene med sin karakteristiske dybe lilla farve og ranke statur, som den står der og gør væsen af sig blandt de mindre iøjnefaldende afgrøder i den nye økologiske fælleshave på Nordbuen i Egebjerg.

Her på det 3.500 kvadratmeter store areal har en håndfuld familier med Per Bo Jensen i spidsen i foråret haft travlt med at harve, så og plante jorden til, så man i dag, fem måneder senere, kan finde rødbeder, porrer, squash, jordbær, bønner, kartofler, flere kålsorter og majs på arealet. Alt sammen dyrket uden sprøjtegifte men i et fællesskab bestående af den håndfuld husstande, der indtil videre har lagt arbejdskraft i projektet.

Øko-logisk

Ideen til fælleshaven fik Per Bo Jensen, der selv bor i villakvarteret omkring Pæremosevej, da han læste om et tilsvarende tiltag i Odense. Han har selv økologisk køkkenhave og interesserer sig for, hvordan man ved hjælp af dyrkningsmetoder og valg af afgrøder og sorter kan dyrke grøntsager uden brug af giftstoffer og med respekt for naturen.

»Jeg går tit her og lufter hund og begyndte at pusle med ideen. Og da kommunen i foråret meldte ud, at nu kunne man søge Borgermillionen (kommunal pulje penge, der går til projekter, der fremmer fællesskabet i Ballerup Kommune, red.), så fik jeg stablet et projekt og et budget på benene. Via Facebook fik jeg kontakt til 10-12 husstande i kvarteret, der var interesserede i at være med,« fortæller han i haven på Nordbuen, som han drømmer om kan formere sig og blive til flere lignende tiltag rundt om i kommunen. Et tiltag der forener sunde og naturlige afgrøder med respekt for naturen og for hinanden.

Foto: Flemming Schiller

»De kommunale arealer dyrkes i forvejen økologisk. Det er det eneste rigtige, hvis vi vil bevare biodiversiteten og sikre flere forskellige slags planter, dyr og insekter. Vi skal lære at bruge de mange ting, der findes i naturen, i vores køkkener, blandt andet vild peberrod, der er supergod i en yoghurt og til bagte rødbeder,« siger Per Bo Jensen, og tilføjer, at ideen med fælleshaven er, at man i fællesskab udvikler dyrkningsmetoder og får tip udefra, både til økologiske metoder, men også til hvordan man kan bruge afgrøderne.

De, der deltager, får ansvar for et bed, de skal passe. Til gengæld får de så glæde af arbejdet, når grøntsagerne skal høstes.

Selv om den økologiske fælleshave ligger tæt på villakvarteret, er projektet ikke forbeholdt folk, der i forvejen bor i hus med have. Alle er velkomne, også selv om man ikke ved noget om at dyrke køkkenhave, understreger Per Bo Jensen, som håber, de unge børnefamilier vil finde vej til fælleshaven.

»Der er flyttet mange unge familier ind i kvarteret, og de har fokus på sund kost, og aktiviteter for hele familien, hvor børnene kan være med. Og det kan de her. Vi kunne godt tænke os, at fælleshaven bliver et sted, hvor folk kommer forbi og slår sig ned og siger ’hej’, også selv om de ikke er med i projektet,« siger Per Bo Jensen, der anslår, at der er plads til 20-25 aktive familier/husstande i haven.

Midler fra Borgermillion

Den økologiske fælleshave har modtaget 80.000 kroner fra Borgermillionen. Penge der blandt andet er gået til indkøb af økologiske planter. Planen er, at haven også have sit eget drivhus, ligesom man i takt med, at både have og projekt vokser sig større, skal lave planterne selv.

Folkene bag er i øjeblikket i gang med at stifte en forening, der skal drive initiativet fremover. Tanken er, at foreningen vil invitere eksperter indenfor økologi og madlavning til at inspirere til nye dyrkningsmetoder, til hvordan man forener prydhaven med nyttehaven, og til hvordan grøntsagerne kan bruges i køkkenet.

Alle er velkomne, når Fælleshaven Nordbuen 1 indvies på onsdag den 19. september klokken 17, hvor folkene bag inviterer på kål-chips og en lille forfriskning. Følg projektet på Facebook, under ’Fælleshaven Nordbuen’.

Foto: Flemming Schiller