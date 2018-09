Unødig tvivl om genanvendelse af plast

Der er igen blevet sået tvivl om, hvor stor en del af borgernes sorterede plastaffald, der bliver genanvendt. Vestforbrænding ærgrer sig. Foto: Colourbox.dk

genbrug Vestforbrænding kan ikke genkende påstanden om, at der kun genanvendes 15 procent af den indsamlede plast, som skrevet i Jyllands-Posten for nyligt.

Af Mia Thomsen

På Vestforbrænding, som håndterer affald fra deres 19 ejerkommuner – herunder Ballerup, er man godt trætte af påstanden om, at der kun genanvendes 15 procent af den indsamlede plast.

Dette tal, som har figureret i medierne med Dansk Affaldsforening som kilde, er meget langt fra virkeligheden på Vestforbrænding, fastslår udviklingschef i Vestforbrænding, Yvonne Amskov, som er ked af, at der bliver bragt forkerte oplysninger ud til borgerne og dermed skabt unødig tvivl om, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at sortere sit affald.

Tvivlen opstår efter en artikel i Jyllands-Posten i sidste uge, med citater fra politisk chef i Dansk Affaldsforening, Mikkel Brandrup, hvoraf det fremgår, at kun 15 procent af den indsamlede plast går til genbrug.

»De tal kan vi overhovedet ikke genkende. De kontrakter, som Vestforbrænding har indgået med vores aftagere, sikrer en genanvendelsesprocent på 75 procent,« understreger Yvonne Amskov.

»Det ville klæde debatten omkring udsortering af ressourcer til genanvendelse, hvis den var baseret på fakta frem for antagelser, når affaldssektorens eksperter udtaler sig,« tilføjer hun.

Nogle kommuner er bedre

Dansk Affaldsforening har efter artiklen i Jyllands-Posten kommenteret den på deres hjemmeside:

»Artiklen i Jyllands-Posten manglede at nævne, at mange kommuner sikrer sig højere genanvendelsesprocenter og kvalitet gennem ekstra finsortering og styring i flere led.«

Ligesom Mikkel Brandrup, politisk chef i Dansk Affaldsforening, der blev citeret i artiklen i Jyllands-Posten, også udtaler:

»Generelt koster det penge af forfølge miljøgevinster i affaldssektoren, hvilket særligt gælder for så komplekst et materiale som plast. Det er omkostningstungt at sikre sig mere og bedre genanvendelse. Mange kommuner har dog lagt en stor indsats i at udsortere og forfølge affaldet i flere led for at opnå bedre miljøresultater. Det er en vigtig pointe.«

Det nytter

Dansk Affaldsforening oplyser at tallet – de 15 procent – stammer fra et svar fra Miljøministeren til Folketinget i foråret. I svaret kan man læse, at tallet stammer fra 2014-data fra den europæiske plastbrancheorganisation PlasticEurope.

Yvonne Amskov fra Vestforbrænding kan ikke gennemskue, hvordan tallet er opstået, men understreger endnu engang, at det i hvert fald ikke har hold i virkeligheden her i Ballerup eller i de øvrige af Vestforbrændings ejerkommuner.

»Jeg vil sige til borgerne i Ballerup, at det nytter når de sorterer deres affald. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Og så vil jeg fortælle dem, at af al den husholdningsplast, som de putter i affaldsbeholderen til plast derhjemme, der genanvender vi 75 procent,« siger hun.