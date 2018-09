Første pæl på vejen mod seniorboliger

Så er pælene slået ned til det nye seniorbofællesskab ved Bispevangen. Det skal hedde Ekkodalen og er klar til indflytning om et års tid. Foto: Privatfoto

byggeri Efter flere års forhindringer er seniorbofælleskabet Ekkodalen på Bispevangen på vej. Onsdag i sidste uge blev den første pæl banket ned.

Af Ulrich Wolf

Det er tre år siden, at OK-fonden luftede planerne om at opføre et seniorbofællesskab på Bispevangen, lige over for højhuset. Siden måtte projektet droppes på grund af de voldsomt stigende byggepriser og der blev stille om planerne, til stor fortrydelse for de mange, som allerede havde booket sig ind på en bolig.

Siden overtog Ballerup Boligselskab projektet, og nu er der så igen kommet liv i byggeplanerne. Så meget liv, at der onsdag var første pælenedsættelse til byggeriet, der efter planen skal være færdig til efteråret 2019.

I dagens anledning var både borgmester Jesper Würtzen og viceborgmester Lolan Ottesen, mødt op for at overvære pælenedsættelsen.

Der skal bygges 22 boliger og ejendommen ejes nu af Ballerup Boligselskab og skal administreres af Domea.

»Vi er rigtig glade for, at vi nu kan komme i gang med byggeriet. De fleste boliger er allerede lejet ud, så Ballerup Kommune så rigtigt, da man for tre år siden gav lov til, at man kunne opføre seniorboliger på grunden. Nu ser vi frem til, at vi kan få bygget færdigt og indrettet de nye boliger,« siger Lone Thomsen, formand for Ballerup Boligselskab.

Slog pælen ned

Både borgmesteren og beboerformanden for det nye bofællesskab sagde et par ord, ligesom en repræsentant for entreprenøren, Adsbøll, sagde et par ord over det nye byggeri, inden det formelle var overstået og byggeriet nu officielt kunne skydes i gang.

Dog lovede entreprenøren, at de kommende beboere en gang om måneden kunne få lov til at komme ind på byggepladsen for at se, hvordan det skrider frem med byggeriet, som en slags kompensation for den lange ventetid.

Derefter gik Lone Thomsen op i den store byggemaskine og fik slået en pæl i jorden, som en symbolsk igangsætning af ’Ekkodalen’.

Selvom navnet på bofællesskabet giver associationer til Bornholm, så kommer det fra den store sten, som har ligget på grunden i mange år. Når man stod der og råbte mod højhuset, så gav det ekko og derfor har børn fra området i årevis kaldt den for ekkostenen. Derfor er navnet blevet til Ekkodalen og den store sten får i øvrigt lov til at ligge på området fremover.