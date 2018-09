Snart rykker sundheden ind

sundhedsuge Der kommer ekstra fokus på sundheden i Ballerup Kommune i næste uge.

Af Ulrich Wolf

Der er rigtig stor fokus på at leve sundt og holde sig i form – også i Ballerup Kommune, hvor man i 2016 gennemførte den første deciderede sundhedsuge.

Nu er det tid igen, når der i dagene 27. til 29. september vil blive afholdt sundhedsuge på udvalgte steder i Ballerup.

I år vil sundhedsugen nemlig ikke været bredt ud over hele kommunen, men være afgrænset til udvalgte områder som Hede-Magleparken og Sundhedshuset.

Samtidig er der nu også gang i en række aktiviteter om lørdagen, netop for at få fat i de mange børnefamilier og fok der er på arbejde i hverdagene og som derfor ikke har tid til at være med i aktiviteterne torsdag og fredag.

»Der er omkring 30 aktiviteter i sundhedsugen og altså også om lørdagen, så flest muligt har mulighed for at deltage. Vi har valgt at afholde aktiviteterne i blandt andet Hede-Magleparken og Sundhedhuset samt på områdets skoler og institutioner, hvor der vil være fokus på sundhed og motorik. Det er vigtigt, at vi tidligt inddrager børn og giver dem et indblik i, hvad man kan gøre for sundheden og trivsel,« siger Camilla Holm, forebyggelseskonsulent i Ballerup Kommune.

Fællesskab er vigtigt

Men der vil også være fokus på andet end mad og træning.

»Sundhed er meget andet end bare at spise sundt eller træne. Det handler også om netværk og fælleskab. Vi ved, at mange er ensomme og derfor sætter vi også fokus på, at man skal komme ud og møde andre, på fællesskab og det sociale samvær. Det betyder rigtig meget for sundhed og trivsel,« siger Camilla Holm.

Sundhedsugen har altså et lige så stort fokus på netop det at være sammen med andre og ad den vej forpligter sig til et fælesskab, der både kan være inspirerende og givende i mere end en forstand.

»Målgruppen er alle aldre. Der vil derfor også være aktivteter for alle aldersgrupper. Der vil også være fokus på demens, der vil være vandreture og andre aktiviteter for ældre. Så sundhed er for alle,« siger Camilla Holm.

Der vil også være foredrag om sundhed og trivsel for kvinder med indvandrerbaggrund og for mænd, der ofte har sværere ved at finde fælleskaber og bryde vaner, når de eksempelvis er alene.

Man kan se mere om de enkelte arrangementer, hvor og hvornår de foregår på Sundhedsugen.ballerup.dk.