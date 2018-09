Vind billetter til ’Den Magiske Maske’

’Den Magiske Maske’ er to timers eventyrlig danmarkshistorie med de unge scenetalenter fra Eventyrteatret. Foto: Vintergaard Media

konkurrence Eventyrteatret er klar med en ny familieforestilling med flere lokale medvirkende. Vi udlodder 3 x 4 billetter til forstillingen i efterårsferien.

Af Mia Thomsen

Både børn og voksne kommer til at more sig kongeligt, når Eventyrteatret fra den 5. til den 21. oktober opfører den fortryllende familiemusical om Christian den 7. i Glassalen i Tivoli.

’Den Magiske Maske’, som forestillingen hedder, er to timers eventyrlig danmarkshistorie med de unge scenetalenter fra Eventyrteatret.

Kort efter at den kun 16-årige Christian bliver udråbt som Kong Christian den 7. af Danmark og Norge, fejrer han sit giftermål med 15-årige Caroline Mathilde ved en overdådig bryllupsfest i København.

På slottet kender de færreste til det magiske rum, hvor den unge konge nyder at være i selskab med sine hemmelige venner, Aha, Jubi, Uha og Øv, som kun han kan se og høre. Men ved et eventyrligt maskebal åbnes alle døre på vid gab, og det skaber et voldsomt postyr i de fornemme gemakker.

I år er der igen lokale talenter på scenen i Eventyrteatrets forestilling. Det er de fire unge skuespillere: 14-årige Ingrid Ryde fra Ballerup, samt 18-årige Ida Louise Thorsøe, 14-årige Klara Houman og 15-årige Katrine Strangholdt – alle tre fra Smørum, der skal være med i ’Den Magiske Maske’.

