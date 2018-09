Fang livet i byen

Temaet for fotokonkurrencen er ’Liv i byen’ - som må siges at være dækkende for dette billeder fra den spanske trappe i Rom, fotograferet af Alf Aagaard fra Herlev Fotoklub. Foto: Alf Aagaard

fotokonkurrence Herlev Fotoklub vil som noget helt nyt i år forsøge sig med en åben fotokonkurrence, hvor alle kan deltage med deres bedske skud.

Af Mia Thomsen