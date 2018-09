mosteri Man kan få presset æbler til most, når Østervang Gaards mobile mosteri besøger Skovlunde Kulturhus i morgen.

Af Mia Thomsen

Har du mange æbler i din have? Så kom til store æbledag i Skovlunde Kulturhus lørdag den 22. september fra klokken 10 til 13 og tryl æblerne om til lækker friskpresset æblemost.

Østervang Gaards mobile mosteri stiller presse og kværn op i Kulturhusets have, og så er det bare at gå i gang med at presse saft. Man er velkommen til at tage mellem 10 og 20 kilo æbler med (svarer til cirka en-to indkøbsposer). Rene flasker kan købes hos mosteriet.

Kulturhusets café holder åbent i dagens anledning – og sælger naturligvis æblekage til kaffen. Der er gratis adgang til Store Æbledag