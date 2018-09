Tag på vandring med Ove E. Dalsgaard

Tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard tager endnu en tørn som turleder på en hyggelig vandring gennem Ballerup, Måløv og Pederstrup torsdag den 27. september. Foto: Flemming Schiller

på gåben Som en del af sundhedsugen i Ballerup kan alle der har lyst komme med på en vandretur i lokalområdet med tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard som turleder.

Af Mia Thomsen

Ove E. Dalsgaard er selv vandrer og er aktiv i pilgrimshuset Alberque Ballerup. Det samme er medarrangør Connie Hartz, formand for Frivillighedsrådet i Ballerup Kommune, som fortæller:

»Noget af det bedste du kan gøre for dig selv, er at bruge dine ben. Gåture betragtes som noget af et forebyggende og helbredende ’vidundermiddel’ for både krop og sjæl. Det at gå er derfor meningsgivende i sig selv og der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at det er en god måde at bevæge sig i verden på – det er en del af vores natur. Motivet for at vandre kan være, at man vil passe på og optimere sin fysik, men et andet fint motiv er, at man gerne vil være en del af et fællesskab. At opleve nyt sammen med andre. Møde nye mennesker.«

Turen finder sted torsdag den 27. september klokken 14 og den planlagte rute går gennem skov, åbne landskaber og bebyggede områder i Ballerup, Måløv og Pederstrup. Undervejs vil Ove E. Dalsgaard berige med sin viden og fortælling om lokaliteterne, kulturen, kunsten og miljøet.

Den samlede tur er på cirka ni kilometer har en varighed af maksimalt tre timer inklusiv pauser. Der er ingen tilmelding, man møder bare op på P-pladsen ved indgangen til skoven lige efter planteskolen på Skovvej i Ballerup. Der vil desuden blive gjort holdt ved Måløv Kirke klokken 15, hvor man også kan springe på turen, hvis det passer bedre.

Deltagerne skal selv medbringe mad og drikkelse. Der vil blive holdt kaffepause i Pederstrup, og turen afsluttes via Pederstrupstien til Ballerup Station.