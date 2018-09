Gentlemen & Gangsters i Ballerup

Der kommer fuld fart over feltet, når jazzbandet Gentlemen & Gangsters går på scenen i Baghuset på lørdag. Foto: pr-foto

koncert Ballerup Jazzklub er klar med endnu en festlig koncert i Baghuset lørdag den 22. september klokken 20, hvor bandet ’Gentlemen & Gangsters’ kommer forbi.

Af Mia Thomsen

Gentlemen & Gangsters spiller traditionel New Orleans hot autentisk jazz med et strejf af swing – og med respekt for og i stil med de store gamle som Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier, Sidney Bechet og Duke Ellington.

Gentlemen & Gangsters fra Gøteborg har ikke overrendt de storkøbenhavnske jazzscener, men de er et fint bekendtskab, når de er her, og de har for eksempel spillet ved Copenhagen Jazz Festival på Nationalmuseet i 2016 og 2017 – med mere end 500 lyttere og dansere begge gange.

Gentlemen & Gangsters siger selv, at de spiller jazz som det er meningen, den skal spilles.

Besætning: Henrik Johnsson på trombone, Thomas Rylander på klarinet og saxofon, Pål Walfridsson på trompet og vokal, Petter Sundin på guitar, Martin Olsson på bas og Anton Jonsson på trommer.

Der er garanti for god energi og fuld fart på musikken. Dørene åbnes klokken 19.30 og man kan købe billetter ved indgangen.