Politi uge 38

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Tricktyv stjal pung

En kvinde blev offer for en udspekuleret tricktyv på Banetoften i Ballerup mandag den 17. september klokken 15.40. Hun kom gående ad Pederstrupstien i Ballerup, hvor hun blev antastet af en anden kvinde, som spurgte om vej til Veksø. Kvinden stod derfor med ryggen til sin trolley, hvorefter den mulige tricktyv tog hendes pung.

Den mistænkte tricktyv beskrives som: Kvinde mellem 35 og 45 år, 160-165 centimeter høj og normal kropsbrygning. Hun havde lys hudfarve, brunt, mellemlangt, krøllet hår, talte dansk med accent og medbragte et kort over S-tog.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

29-årig mand sigtet for narkokørsel

Mandag den 17. september klokken 23.08 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist på Hold-an Vej i Ballerup. Han blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Den 29-årige nægter sig skyldig, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Fik stjålet sin taske i toget

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri sket mandag den 17. september mellem klokken 18 og 18.30 på Skovlunde Station.

En 22-årig kvinde havde fået stjålet sin taske med blandt andet telefon, pc og studiebøger i toget mod Skovlunde Station. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Han skulle nok have ladet bil stå

En 31-årig mand med ukendt adresse blev tirsdag den 18. september klokken 15.15 standset for spirituskørsel ved en tankstation på Ballerupvej. Manden var kommet kørende ind på tankstationen med to flade hjul og græstørv under bilen, og dét syn sammen med hans fremtoning i øvrigt fik et vidne til at kontakte Nordsjællands Politi.

En patrulje kom til stedet og fandt den 31-årige, der ikke alene blæste alkometeret op over det tilladte, han var også påvirket af euforiserende stoffer og havde kun kørekort til en lille knallert, da han ved en tidligere lejlighed havde fået frakendt sin førerret til bil.

Mistænkelig mand i indkørslen

En beboer på Brøndsted i Veksø opdagede klokken 02.30 natten til onsdag en mand i sin indkørsel. Beboeren vågnede ved, at lyset i hans indkørsel tændte. Han kiggede ud og så en silhuet af en mand med en rygsæk. Da beboeren råbte til manden, løb han fra stedet.

Bærbar computer stjålet fra kirkekontor

Fra kirkekontoret på Flodvej i Smørum er der mellem tirsdag den 18. september klokken 21.30 og onsdag den 19. september klokken 13.56 stjålet en bærbar pc. Tyven har skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op, oplyser Nordsjællands Politi.

Indbrud på skole

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud sket mellem onsdag den 19. september klokken 16 og torsdag den 20. september klokken 7 på Skovlunde. Skole, afdeling Rosenlund. En rude var knust og flere computere var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i børneinstitution

Københavns Vestegns Politi har modtaget en anmeldelse om et indbrud sket mellem onsdag den 19. september klokken 17.30 og torsdag den 20. september klokken 7 i en børneinstitution på Hedelyngen i Herlev.

Tyvene var kommet ind gennem hovedindgangen, som formodentlig var ulåst, og havde stjålet en kasse med iPads.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.