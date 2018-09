Kastede sten i hovedet på arbejdsmand

En smadret bil i Centrumgaden tirsdag morgen vidnede om, at der havde været ballade i byen. En 37-årig mand blev anholdt i sagen, der kom til at handle om grov vold. Foto: Privatfoto

politi En 37-årig mand blev tirsdag i sidste uge anholdt i Ballerup efter han havde spyttet og kastet en sten i hovedet på en af anlægsarbejderne på banegårdspladsen.

Af Mia Thomsen

Tirsdag morgen den 18. september blev politiet kaldt ud til Ballerup, hvor en mand, som virkede påvirket af stoffer, skabte problemer for anlægsarbejderne på Banegårdspladsen.

Politiet havde kort før også fået en anmeldelse om hasarderet kørsel i området omkring Grantofteparken, og ved ankomsten til Ballerup omkring klokken 6.30, fandt politiet en noget medtaget bil, som tilsyneladende var blevet efterladt i gågaden, hvor der også lå et par smadrede cykler i nærheden af bilen.

I området traf politiet den 37-årig mand, som de anholdt mistænkt for narkokørsel, hærværk og grov vold. Sidstnævnte handler om, at den 37-årige var blevet bedt om at forlade byggepladsen ved stationen, hvilket havde fået ham til at spytte efter og kaste en sten i hovedet på én af arbejdsmændene.

Allerede samme eftermiddag blev manden fremstillet i retten. Man havde dog ikke tilstrækkelige beviser for, at det var ham, der havde kørt bilen i gågaden eller smadret cyklerne, så det var ’’kun’’ voldsepisoden, der var på programmet ved retsmødet.

I følge anklager Anne-Kirstine Mathiesen var episoden i Ballerup tirsdag morgen dog ikke den eneste voldssag, som den 37-årige har været indblandet i, så der var samlet lidt til bunke med i alt fem voldssager i Ballerup og Herlev over det sidste år.

Den 37-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage.