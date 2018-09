Alle partier mødes om nyt budget

økonomi For første gang i flere år er alle partier i kommunalbestyrelsen enige om budgettet, hvor der især spares på centraladministration og drift.

Af Ulrich Wolf

Efter et par ugers forhandlinger blev der fredag landet et budgetforlig for Ballerup 2019. For første gang i flere år var alle partier enige om en budgetaftale, hvor man især vil investere på voksen/handicapområde, specialundervisningen og give ekstra penge til børn og udsatte familier. Også skolernes lokaler kan få et løft og der skal investeres i både erhverv og Centrumgaden i Ballerup.

Det er en glad borgmester Jesper Würtzen (A), der altså fik en bredt forlig i hus.

»Jeg er meget tilfreds med, at få alle seks partier til at blive enige om budgettet for 2019, så vi fortsætter det brede, konstruktive samarbejde om drift og udvikling af Ballerup Kommune. Det er godt for borgerne og det er godt for vores medarbejdere, at der er politisk enighed om udviklingen af kommunen,« siger Jesper Würtzen.

Blandt hovedtrækkene i aftalen er, at der årligt afsættes 23 millioner kroner til voksen/handicapområdet, der afsættes ni millioner kroner over de næste to år til at understøtte specialundervisningsområdet og der afsættes 22 millioner kroner over de kommende fire år til at understøtte arbejdet med den såkaldte fællesskabsmodel. Her får udsatte børn og deres familier hurtigere og bedre hjælp og støtte, så færre skal anbringes uden for hjemmet.

Renovering og udvikling

På anlægssiden afsættes der i 2020 i alt 25 millioner kroner til en renovering af Centrumgaden i forbindelse med, at Novafos skal kloakere området.

Desuden afsættes der én million kroner årligt over de næste fire år til en renovering af en række af skolernes faglokaler.

»Vi har blandt andet omprioriteret over 30 millioner kroner årligt til borgere med særlige behov og det gælder både børn, voksne og ældre. Dette er finansieret ved en række nødvendige besparelser og omlægninger af driften, men der er også fundet midler til en fortsat byudvikling af Ballerup, Skovlunde og Måløv,« siger Jesper Würtzen, som understreger, at kommunen generelt har en solid økonomi.

Der er især fundet besparelser på drift og centraladministration.

Bred glæde

Alle partier udtrykker glæde over at kunne sætte deres aftryk på den nye aftale og at der er bred enighed om at tage ansvar for det kommunale budget for 2019. Blandt andet glæder man sig hos Venstre over, at dagplejen bevares og at BFO-taksterne holdes i ro.

»Det er en god budgetaftale, og jeg er glad for, at vi har fået alle partier med. Det tegner godt for samarbejdet i kommunalbestyrelsen i de kommende år,« siger Venstres gruppeformand, Kåre Harder Olesen, der har været med i seks budgetforlig i træk.

Netop de mange tiltag for de udsatte borgere glæder eksempelvis Enhedslistens gruppeformand Ali Abbasi, som også glæder sig over at der er fundet penge til at investere i grønne projekter, mens de konservative især glæder sig over kortere skoledage, der bliver med kommunal medfinansiering.

Partierne arbejder nu på at formulere en endelig aftaletekst, der skal være klar til budgettet formelt vedtages den 8. oktober i kommunalbestyrelsen.