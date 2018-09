Psykisk sårbare vil ikke flyttes til misbrugscentret

»Det er uhensigtsmæssigt, at man blander de to grupper sammen på den måde,« siger formanden for Sind i Ballerup, Randi Kristensen, om forslaget om at flytte Støberiet til Brydehuset. Foto: Flemming Schiller

sammenlægning I forbindelse med budgettet er der planer om at flytte Støberiet til lokaler i Brydehuset. Men brugerne i Støberiet frygter, at flytningen vil skabe utryghed og medlemsflugt.

Af Ulrich Wolf

Igennem flere år har de psykisk sårbare brugere af Støberiet haft deres gang i Sundhedshuset i Ballerup, hvor de har kunnet bruge faciliteterne som kreativt værksted og en række andre tilbud. Her har de fået opbygget en tryghed og en hverdag der gør, at rigtig mange hver dagbruger værestedet og aktiviteterne i Støberiet.

Nu er der, i forbindelse med budgetforhandlingerne, planer om at flytte aktivitetscentret fra sundhedshuset til kommunens misbrugscenter Brydehuset, fordi der ikke længere er mulighed for at bruge sundhedshusets lokaler. Men de planer huer mildest talt ikke brugerne af Støberiets aktivitetscenter.

Intet privatliv

Brugerne frygter en sammenlægning af flere årsager. For det første forstår de ikke, at man kan placere psykisk sårbare, men ellers velfungerende brugere, sammen med misbrugere, der er i behandling. Samtidig er lokalerne, ifølge brugerne, slet ikke store og brugbare nok.

»Vi får intet privatliv og de mennesker, der kommer i Brydehuset har nogle helt andre problemer end os. Det er misbrugere, der er i et behandlingsforløb og vores brugere er folk, der i mange tilfælde har brug for ro og fred i hverdagen. Mange af Støberiets brugere frygter, at de skal være sammen med mennesker der kan være højtråbende og måske er aggressive,« siger Camilla Jensen, en af brugerne af Støberiets aktivitetscenter.

Også formanden for Sind i Ballerup, Randi Kristensen, ser problemer i forslaget.

Socialt samvær

»Der er en risiko for, at brugerne fra Støberiet ’’forsvinder’’ på Brydehuset. Det er uhensigtsmæssigt, at man blander de to grupper sammen på den måde. For mange af Støberiets brugere er netop mødet i aktivitetscentret deres måde at komme ud på og få et socialt samvær i hverdagen. Hvis de nu skal være sammen med en helt anden gruppe med helt andre behov og adfærdsmønstre, så er det problematisk,« siger Randi Kristensen, som understreger, at det ikke handler om en kritik af Brydehusets brugere.

»Det er helt fint, at der er et behandlingstilbud til misbrugere på Brydehuset. Det skal der være. Men det er ikke nogen god ide, at man blander de to grupper sammen på den måde,« siger hun.

Hun mener derfor, at man skulle finde andre løsninger.

»Det er ikke noget problem, at man vil flytte aktivitetshuset på Støberiet. De kan sagtens finde andre steder, der er egnede. Men den foreslåede løsning på Brydehuset er ganske enkelt ikke god nok,« siger Randi Kristensen.

Bliver derhjemme

Flere af brugere har udtrykt bekymring over flytningen til Brydehuset og de frygter, at mange brugere vil blive væk fra aktiviteter og sidde alene derhjemme i stedet.

»Der er forskel på behandling og et værested. Nogle af vores brugere er bange for at falde i med stoffer og at de skal være i lokaler, hvor der slet ikke er plads til de kreative udfoldelser – eller til at være der i det hele taget. Vi er slet ikke blevet spurgt i den her sag, derfor er vi nødt til at gøre opmærksom på, at den sammenlægning ikke holder, » siger Camilla Jensen, som til gengæld håber, at nogle af Brydehusets brugere efter endt behandling kan blive brugere i Støberiet og at man så kan mødes i fælles aktiviteter på et senere tidspunkt.