De dygtige hunde indtog Ballerup

Der var vovser i alle former, farver og størrelser i Ballerup i weekenden, hvor Dansk Kennel Klub holdt stor hundeudstilling i Idrætsbyen. Foto: Flemming Schiller

kæledyr I weekenden arrangerede Dansk Kennel Klub stor hundeudstilling i Ballerup Idrætsby, hvor tusindvis af hunde viste sig selv og deres ejere frem.

Af Ulrich Wolf

Der var masser af nååårrrhhhh-faktor i Ballerup i weekenden, da omkring 3400 hunde indtog området ved Ballerup Idrætsby til årets store hundeudstilling.

Her var både de store, de små, de pelsede og de nøgne, de hurtige og de langsomme. Der var konkurrencer og intens kamp om at blive hurtigst, bedst og smukkest. Men det handlede også om at vise, hvad man kunne og at få både smilet og latteren frem blandt tilskuere og ejere.

Det var intet mindre end københavns-vindertitlen, der var på spil og derfor var der stor koncentration blandt ejerne, der havde forberedt deres firbenede venner optimalt på dagens konkurrencer.

En hundeudstilling er en god lejlighed til at lære en masse om hunderacer og hvordan de er. Der var også et børnehjørne, hvor man kunne få en snak om hunde og hvor børnene kunne tegne og male samt bage sjove hundesmåkager.

Men udover udseendet handlede det også om hundens lydighed og samtidig var det også et studie i det gode samarbejde mellem de to i hver sin ende af snoren.

Selvom man ikke kan købe hunde på en udstilling, så var der sikkert mange, der bagefter ville gå på jagt efter en firbenet ven til hjemmet.

