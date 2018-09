Kassevis af gode idéer

De nye aktivitetskasser i Måløv skal inspirere til mere bevægelse, fællesskab og gratis oplevelser i naturen. Én af kasserne indeholder for eksempel udstyr til frisbeegolf. Foto: Flemming Schiller

udeliv Lørdag blev Måløvs nye ’aktivitetskasser’ indviet. Det er kasser, man kan låne, som er fyldt med idéer og udstyr til forskellige friluftsaktiviteter.

Af Mia Thomsen

Lørdag stod i friluftslivets tegn i Måløv Naturpark, hvor Måløv Idrætsforening, Danmarks Naturfredningsforening og KFUM spejderne Østerhøj-Måløv havde inviteret til åbningsfest for at fejre deres nye ’aktivitetskasser’.

Gennem længere tid har foreningerne arbejdet på at få skabt nogle aktiviteter, der kan bruges på tværs af foreninger – og som også kan komme især børn og unge, som står uden for foreningslivet, til gode.

Efter en masse idéudvikling og god inspiration fra både de tre foreninger, bolig- og grundejerforeninger i området, bylauget, forældre, børn og unge selv, er der nu blevet skabt de første af forhåbentlig 30 aktivitetskasser, som er til udlån for alle, der kunne tænke sig at bruge dem til for eksempel et klassearrangement, en fødselsdag eller andet.

Aktivitetskasserne blev indviet lørdag – og vores fotograf var med. Se hans billeder her: Indvielse af aktivitetskasser

Hjemmeside på vej

Kasserne har forskellige temaer med udstyr til en given aktivitet – for eksempel ’på sporet – en skattejagt med gps’, ’frisbeegolf’, ’naturstratego’ eller ’slå med le’.

»Vi laver en hjemmeside, hvor man kan booke aktivitetskasserne. Typisk én af gangen, men måske også to i kombination. Når man booker, så skal der være én over 18 år, der er med til at booke, da man også har ansvar for at tingene kommer tilbage. Når man booker, får man en kode, som kan bruges til at åbne containeren med kasser. Vi har en trækvogn, så man kan tage kassen med ud i Naturparken, i skoven eller måske hen til Tingstedet eller andre steder, hvor man har lyst til at lave aktiviteten,« forklarer Kristin Espedal fra spejderne.

Folkene bag aktivitetskasserne regner med, at hjemmesiden vil være oppe at køre fra 1. oktober på www.naturaktivmaaloev.dk, hvor man også kan læse mere om indhold og regler for booking.