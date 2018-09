Første spadestik til seniorboliger i Skovlunde

Formand for seniorbofællesskabet, Bent Ousted (tv) tager sammen med borgmester Jesper Würtzen og Lennon Andersen, projektchef fra OK-Fonden, det første spadestik til det nye byggeri i Skovlunde. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Byggeri 20 nye seniorboliger, der skal være rammen om en tryg og hyggelig tredje alder på vej i Skovlunde. Boligerne forventes at være klar til indflytning august næste år.

Af Dorthe Oxgren

Spændte og forventningsfulde så de kommende beboere til, da formand for andelsboligforeningen Lystoftegård, Bent Ousted, sammen med borgmester Jesper Würtzen og projektchef i OK-Fonden Lennon Andersen forrige mandag tog første spadestik til deres nye hjem – 20 nyopførte klyngehuse, opført ved siden af gadekærret i det gamle Skovlunde.

Seniorboligerne har været undervejs siden 2015, da en håndfuld borgere tog imod Ballerup Kommunes invitation til at tænke i nye boformer for ældre. Siden har gruppen arbejdet på at få et seniorbofællesskab på andelsbasis op at stå i Skovlunde. Og i sidste uge blev det meget konkret, da den første gravemaskine havde indtaget pladsen mellem gadekærret og Harrestrupvej. Her skal der efter planen stå 20 nye seniorboliger klar i august 2019. En smule forsinket i forhold til planen. Til det siger formand for andelsforeningen Bent Ousted:

»Vi er blevet lidt forsinket på grund af håndværkermanglen i Danmark. Men nu har vi fundet en entreprenør og indgået en aftale, så vi forventer at kunne rykke ind i boligerne til august næste år. Og vi er meget spændte og forventningsfulde,« lyder det fra formanden, der også kan melde alt udsolgt. Alle boliger er nemlig afsat, og alle de kommende andelshavere har stillet garanti.

De 20 boliger bliver opført på en 8.200 kvadratmeter stor grund mellem Harrestrupvej og det gamle Skovlunde. Boligerne bliver på mellem 60 og 96 kvadratmeter fordelt på to, tre og fireværelses med gårdhaver og indrettet efter andelshavernes ønsker, hvad materialevalg angår i køkkener og på badeværelser.

Fællesskab og tryghed

I forbindelse med byggeriet bliver der også indrettet et fælleshus i det rødstenshus, der i forvejen ligger på grunden.

Her skal være opholdsrum, hobbyrum og værksteder. Det skal således danne rammen om de fælles aktiviteter, der er kernen i seniorbofællesskabet.

For selv om det er frivilligt at deltage, så er der fra foreningens side lagt op til, at andelshaverne skal skabe det fællesskab, der skal udgøre fundamentet for en tryg og hyggelig tredje alder i bofællesskabet. Der skal derfor sættes gang i en række aktiviteter, for eksempel læseklub, vinsmagning og skak, og så skal beboerne tage initiativ til at skabe traditioner, der kan være fundament for fællesskabet fremover.

»Vi vil passe på hinanden og bo i tryg forvisning om, at vi er der for hinanden« og »På Lystoftegård vil vi have et godt naboskab mellem mennesker, der både vil have mulighed for at indgå fællesskaber, men også vil have mulighed for at være sig selv,« skriver foreningen på sin hjemmeside.

Her kan man også læse reglerne for optagelse på andelsboligforeningens venteliste. Blandt andet skal man være fyldt 50 år, ikke have hjemmeboende børn og forpligte sig til at udvise godt naboskab, hvis man skal komme i betragtning til en bolig på i seniorboligfællesskabet. Læs mere på lystoftegaard.dk