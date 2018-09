Cykelkortege indtog centrum

Ni rickshaws med piloter og passagerer cyklede gennem Ballerup for at gøre opmærksom på organisationen Cykling Uden Alder, der skal give ældre, der ikke længere selv er mobile, mulighed for at komme på cykeltur. Foto: Fotos: Flemming Schiller.

Cykling uden alder En kortege bestående af ni rickshaw-cykler rullede gennem gågaden i Ballerup, da ’Cykling Uden Alder’ bevægede sig igennem kommunen for at sætte fokus på at give byens ældre sanselige oplevelser i det fri.

Af Dorthe Oxgren

»Vamos, det er spansk og betyder kør. Prøv lige at råb det,« råber en nydelig, gråhåret mand i blå jakke af sine lungers fulde kraft foran plejehjemmet Lindehaven.

¨

Ordene gjalder ud over den lille plads foran plejehjemmet, hvor ni rickshaws med tilhørende piloter står klar til afgang.

Det har taget lidt tid at få alle samlet på cyklerne, sikret at passagererne sidder sikkert og har fået tæpper over sig, så de ikke fryser, når der kommer fart på.

Bortset fra et par plejehjemsansatte, er passagererne ældre mennesker, der enten bor derhjemme eller på plejehjem, og ikke længere ved egen drift kan komme ud og cykle. Her er rickshaws fra Albertslund, Herlev og Vallensbæk i dag.

Manden i den blå anorak instruerer videre:

»Når I skal stoppe, skal I råbe HOLD AN. Prøv lige det,« lyder det, mens Lis Hoelstad kigger op mod himmelen og de spredte skyer og konstaterer, at vejret er fint til at cykle, og at hverken piloter eller passagerer vil risikere at blive våde på turen. Hun koordinerer begivenheden i Ballerup.

Brug for flere piloter

»Vi kan godt bruge nogle flere piloter, så vi håber, at dette roadshow også vil få flere til at melde sig som piloter, folk der har lyst til at cykle de ældre rundt i kommunen. Og så håber vi, at få et samarbejde i gang på tværs af plejehjemmene og med Ballerup Hjemmepleje, som også er inviteret og stiller med to cykler,« siger Lis Hoelstad og skynder sig videre for at få overblik over cykler, piloter og passagerer, inden afgang.

Initiativet har spredt sig

Den syv kilometer lange cykeltur gennem Ballerup er led i det årlige roadshow, organisationen Cykling Uden Alder, står bag, og som skal gøre opmærksom på organisationens formål; nemlig at give ældre mulighed for at komme ud og cykle.

Initiativet blev oprindeligt startet i København af Ole Kassow, der fik ideen til en dag, han selv var ude og cykle på sin Christiania-cykel. På vejen møder han en ældre mand, der sidder på en bænk udenfor det lokale plejehjem og tilbyder at køre ham en tur på cyklen. Den ældre mand takker ja, og nyheden breder sig hurtigt på plejehjemmet, hvor flere af beboerne gerne vil ud og cykle.

Siden spredte initiativet sig til kommuner lander over, og i dag er ’Cykling Uden Alder’ blevet en international bevægelse ’Cycling Without Age’, der har spredt sig til blandt andet New Zealand.

Ballerup tramper med

Ballerup Kommune har været med i organisationen siden 2016, da kommunen indkøbte tre rickshaws til glæde for de ældre, der ikke længere er mobile, så de alligevel kan komme på cykletur. Ud i det fri, eller en tur forbi det kvarter, de plejede at bo i, før de flyttede på plejehjem.

Derudover råder Ballerup Hjemmepleje også over to rickshaws, som også er med på dagens roadshow. Om det siger projektkoordinator i serviceledelsen i Ballerup Hjemmepleje Katrine Harden:

»Vi har et par rickshaws i hjemmeplejen, som de ældre kan få en tur i, som et led i klippekortsordningen. Det giver livskvalitet for borgerne, og for medarbejderne er det et sjovt afbræk i det normale arbejde. Faktisk bliver alle vores hjemmehjælpere udlært i at kunne køre en rickshaw,« lyder det fra koordinatoren, inden to hjemmehjælpere iført cykelhjelm og brede smil sætter gang i cyklerne.

I passagersædet har de hver en borger, som de normalt hjælper i deres eget hjem. De smiler forventningsfuldt, mens hjemmehjælperne sætter gang i pedalerne.