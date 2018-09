Fremtiden kom på besøg

Væk med papiret. Fremtidens tegner kan bruge denne skærm til at trække stregerne, når der skal tegnes et portræt eller en anden kreation. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Digitalt For 15. gang holdt IT-firmaet Atea messe for fremtidens teknologi. Her kunne man opleve alt fra de nyeste gadgets til digital rottebekæmpelse, smart markedføring og kameler.

Af Ulrich Wolf

At der hver dag foregår en masse digital udvikling inde bag de markante glasfacader hos Atea i Ballerup, er der nok ikke mange, som er i tvivl om.

Men onsdag var der ekstra liv i området, da firmaet for 15. gang havde inviteret alt, hvad der kan programmere og udvikle, til den tilbagevendende IT messe.

Det flotte sensommervejr var de optimale betingelser for messen, der primært foregik i den store forhal i domicilet samt i et par af de store udstillingstelte ude på pladsen foran indgangen.

På vejen stod to kameler og var ganske upåvirkede af de mange menneskelige påfund. Udover at man kunne få en ridetur på de puklede dyr, så stod de og var mest optagede af at æde buske og træer i nærheden, uagtet at de faktisk havde en stor bunke hø liggende på jorden foran sig. Naturen fornægter sig ikke.

Inde i forhallen og i teltene var alle de største leverandører af IT og digitale løsninger, skærme og gadgets i alle størrelser placeret med deres stande, hvor de viste deres seneste frembringelser.

En af de mere opsigtsvækkende var det nye smartglas, der i realiteten er en stor glasmontre, der ligner en hvilken som helt reklamestander. Men denne løsning kan indrettes, så den kan analysere de forbipasserende og målrette reklamer til den type, som går forbi.

»Vi er de første der har bygget den slags dynamiske reklamestandere. Der er allerede solgt nogen til Københavns Lufthavn og vi tror, at det bliver det helt store indenfor markedsføring,« siger Dennis Benjamin Hansen fra Atea.

Man kunne også se den nyeste løsning indenfor rottebekæmpelse, hvor netværket afslører rotten og alarmerer om, at der en rotte i fælden.

Der var også det seneste indenfor gaming, kommunikation mellem blandt andet seende og blinde og mange andre af de nyeste påhit fra verdens største elektronikfirmaer.

2500 var mødt frem i løbet af dagen, hvor der blev snakket elektronik, handlet, hygget og netværket på kryds og tværs.

»«Det er 15. gang, at vi har den her messe, som er en af de største i Danmark. Alle de største leverandører kommer og viser deres nyeste opfindelser, så det er en god platform at mødes på og få et blik ind i, hvad der rører sig i denne verden,« siger Maja Nordal Brenøe PR- og kommunikationschef i Atea.

Udover at blive afholdt onsdag i Ballerup, afholdes messen også to dage i Århus.