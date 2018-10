Løb for hele familien

Ballerup Orienteringsklub skyder for 20. gang Jonstrup Vang Løbet i gang i Hareskoven. Foto: privatfoto

Motionsløb For 20. år i træk inviterer Ballerup Orienteringsklub til motionsløbet Jonstrup Vang Løbet i den flotte efterårsklædte Hareskov lørdag den 13. oktober.

Af redaktionen

Der er to distancer på henholdsvis 3,8 eller på 8 kilometer. På begge distancer konkurreres der i både dame-, herre- og børneklasse (max. 15 år). I år er der endvidere en distance på 1,1 kilometer for børn under 10 år.

Løbet foregår i den del af skoven, der hedder Jonstrup Vang. Afmærkning på Skovvej mellem Værløse og Ballerup ved Planteskolen i skovens sydlige del. Ruterne er udfordrende, skiftevis flad og bakket og foregår på store skovveje, dels langs idylliske skovsøer.

Der er præmie til vindere i alle løbsklasser samt masser af lodtrækningspræmier. Læs mere på www.jonstrupvanglobet.dk.