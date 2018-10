Angående Ballerups ’’motorveje’’

Debat Jeg har siden starten af firserne boet i Ballerups midtby. Jeg har fra dag ét undret mig over de firesporede veje igennem vores by. Jeg synes de er en skændsel for en mindre by som vores.

Af Henrik Seierøe, Lindevænget 26. Ballerup