Trafiksikkerhed for de ældre

Debat Dansk Folkeparti stemte for en sikker overgang (krydsningshelle) ved Plejecenter Rosenhaven

Af Michael Jensen, Gruppeformand, Dansk Folkeparti, Ballerup

Det var ikke kærlighed ved første øjekast, da vi så forslaget fremlagt i udvalget. Vi var ikke begejstrede over, at busserne skulle holde på vejen, prisen, og at trafiktællingen der ligger til grund for beslutningen er fra 2015.

Så får vi at vide, at det er Plejecenter Rosenhaven, der har ytret ønske om denne krydsningshelle, så beboere og personale kan komme sikkert over til Skovlunde Centret.

Det er for Dansk Folkeparti vigtigt, at vores ældre kan færdes trygt og sikkert i trafikken, så af denne grund valgte vi at stemme for forslaget.

Dansk Folkeparti mener, at denne løsning kan bidrage til, at personalet og beboerne på Rosenhaven, nu kan se frem til en overgang der ikke bare er sikker, men som udspringer af deres egne erfaringer og ønsker.