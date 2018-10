Cykling ved Svanesøen

Debat Kære Dorthe Davidsen. Vi er enige om, at forbindelsen mellem Svanesøen og Ballerup Syd kunne være langt mere cykel-og gangvenlig.

Af Steen Pedersen, Centerchef, By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

Vi har valgt at vente med at anlægge en ordentlig cykel- og gangforbindelse, da vi endnu ikke er helt færdige med støjvoldene, og der fortsat mangler en del tung kørsel i området. Novafos, der står for vandforsyningen, har et par store regnvandsledninger i området, og de skal fjernes, før vi kan gøre støjvoldene færdige.

Desværre kommer der til at gå to til tre år, før området slipper for tunge køretøjer. I mellemtiden vil der løbende blive kørt knust beton på den nuværende grusvej, så det er muligt at cykle og komme tørskoet under motorvejen.