Fælles glæde over bredt budgetforlig

Hvor skal Ballerup Kommune hen i det kommende år? Det er der sat en retning på nu, hvor budget 2019 er vedtaget. Alle seks partier i kommunalbestyrelsen er med i budgettet og har fået nogle af deres mærkesager Foto: Flemming Schiller

økonomi For første gang i mange år var alle med i Ballerup kommunes budgetforlig. Fra alle partier lyder det, at de føler sig hørt og at de har fået sat deres aftryk på budgettet.

Af Ulrich Wolf

Der var lagt op til et sparebudget igen, da der efter sommerferien blev taget hul på budgetforhandlingerne blandt de seks partier i kommunalbestyrelsen.

Ganske hurtigt blev der landet et forlig, hvor alle partier var med for første gang i flere år. Det glæder borgmester Jesper Würtzen (A), som mener, at det er til gavn for både borgere og personale i Ballerup Kommune, at der er politisk enighed og at alle bakker op om og tager ansvar for den kommunale økonomi.

Fra alle partierne udtrykkes glæden over et budget, hvor der især spares på drift og på den centrale administration, mens der ikke spares meget på den borgernære velfærd. Det er et budget, hvor alle – trods det faktum at socialdemokraterne reelt bestemmer, hvad der skal ske – føler, at de er blevet hørt og har fået nogle mærkesager igennem.

Socialdemokraterne er i sagens natur det parti, der svinger taktstokken og sidder med de fleste mandater. Men der er glæde over det brede forlig fra gruppeformand Peter Als (A).

»Jeg er tilfreds med det brede samarbejde med de andre partier om budgettet. Det er et budget, der vidner om stor økonomisk ansvarlighed, og det har været nødvendigt at finde store besparelser. Jeg er glad for, at det i høj grad er lykkedes at skåne vores yngste borgere i den forbindelse. Med budget 2019 styrker vi vores arbejde med ’barnets første 1000 dage’ og vores indsats overfor de børn og unge, som har det svært. Samtidig sætter vi retningen for den videre udvikling af vores by og erhvervsliv, styrker fællesskabet og de grønne rammer i kommunen,« siger Peter Als.

Ser på helheden

Netop de udeblevne besparelse er noget, der vækker glæde hos Ali Abbasi, gruppeformand for Enhedslisten. Selvom han siger, at partiet ikke har haft nogen specifikke krav, men hellere ville se på helheden, så glæder han sig over, at der ikke er sparet meget på velfærden.

»Når der ikke er besparelser på væsentlige velfærdsområder, så er vi med. Vi kunne se, at pengene i høj grad er blevet flyttet over til børn og pædagoger og der blev ikke sparet på ældreplejen og familierne, så kan vi se os selv i budgettet. Vi havde ingen specifikke krav, men går ud fra helheden og der kunne vi se, at det var et budget i den rigtige retning, så det var alt i alt ok,« siger Ali Abbasi.

Han er selvfølgelig ikke tilfreds med alt i budgettet, men glæder sig samtidig over, at partiet fik sat nogle aftryk.

»Besparelserne på biblioteket er ikke vores kop te, men vi fik reduceret besparelserne en del. Der var også andre ting, som vi ikke kunne lide, men sådan er det i en forhandlingssituation. Samtidig er der generelt en god økonomistyring i kommunen og det er vi godt tilfredse med. Samlet set må jeg sige, at det er nok det bedste budgetforløb, jeg har været med til,« siger Ali Abbasi.

De samme toner lyder fra SF’s medlem, Ulrik Falk Sørensen:

»Der er ikke besparelser på børn og ældre og det er vores hovedprioritet. Vi har arbejdet tæt sammen med Enhedslisten i dette budgetforlig, fordi jeg har været fraværende i et stykke tid, så vi har de samme indgangsvinkler til sagerne. Men vi er generelt tilfredse med resultat, som jeg mest ser som et rødt budgetforlig. Samtidig synes jeg også, at der har været et rigtig godt forhandlingsklima generelt,« siger Ulrik Falk Sørensen.

Med de ord skulle man tro, at der var mere skepsis i oppositionen, men her er der også kun ros og glade miner over budgettet.

Vi kan se os selv

Hos Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti er der stor tilfredshed med at være blevet set og hørt og fået sat vigtige aftryk.

»Vi kan i den grad se os selv i aftalen, for vi fik sat en del konkrete aftryk. Vi fik lukket hullet på specialområdet, vi beholder dagplejen og ingen besparelser på BFO’erne. Desuden fik vi afværget salget af Bøtø og bibeholdt pensionistturene. Endelig så beholdt vi headspace og Mere Monitor. Det er områder, hvor vi føler, at vi fik en direkte indflydelse på tingene,« siger Michael Jensen, som også glæder sig over at have fået en række mindre, men i DF’s øjne vigtige mærkesager igennem.

»Der kommer nye fortove omkring Ballerup Boulevard og Malmparken, bænke ved busstoppesteder og så har vi fået sat midler af til repatriering af udlændinge, så vi kan give tilskud til, at udlændinge bosat i Danmark frivilligt kan vende hjem igen. Det er en ordning, som vi har talt om længe, og den skal naturligvis ske med respekt,« siger Michael Jensen, som generelt er glad for forløbet af budgetforhandlingerne.

Hvad med skatten?

De Konservative er med i budgettet for første gang i flere år og her er den nye mand i stolen, Allan Kristensen, glad for at have fået aftryk på aftalen.

»Jeg har fået et mandat og det vil jeg gerne bruge til at få indflydelse. Det synes jeg faktisk, at jeg har fået, selvom der selvfølgelig er ting, som jeg ikke kan se mig selv i. Det der gjorde udslaget er, at vi fik bibeholdt dagplejen, for jeg mener, at vi skal have et varieret pasningsudbud i Ballerup. Vi fik også presset igennem, at der skal laves en brugerundersøgelse af BFO’erne. Det er vigtigt, at vi erkender at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Jeg arbejder i det private erhvervsliv og der lever vi af kundernes tilfredshed. Så det kan kommunen lære lidt af,« siger Allan Kristensen, som også har fået en række mærkesager igennem.

»Vi får en kortere skoledag, som vi konservative har været meget optaget af. Renoveringen af Blokhytten kom igennem og så skal der spares på administrationen på rådhuset. Ballerup er en af de dyreste kommuner at drive, set på landsplan, så skal man også have noget for pengene. Derfor vil jeg jo gerne have skatten sat ned, men det kommer nok ikke til at ske. Jeg forstår det ikke, det må være blevet lidt af et princip for socialdemokraterne,« siger Allan Kristensen lidt drillende.

»Generelt må jeg sige, at jeg er ganske glad for forløbet og jeg føler faktisk, at vi har fået reel indflydelse og at vi er blevet set og hørt«.

Det er samme historie, der kommer fra Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen. Han glæder sig over det brede forlig, der ifølge ham lover godt for fremtidens samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Stort sparepotentiale

»Jeg vi ikke sige, at der er dårlige ting i budgettet, for jeg står 100 procent bag det. Jeg synes det en uskik, at man skal disse budgettet, som man selv har været med i. Men jeg er glad for besparelserne på den centrale administration i stedet for kernevelfærden. Vi er jo en af dyreste kommuner at drive i hovedstadsregionen, så jeg synes det er helt rimeligt, at det er administrationen, der skal spares på. Der er trods alt 56 millioner kroner at hente, så der er et stort potentiale, når det kommer til at hente penge,« siger Kåre Harder Olesen, som også føler, at en del af Venstres mærkesager er kommet igennem.

»Vi fik droppet yderligere BFO-betaling, som jo bare er en ekstra afgift, vi fik bibeholdt dagplejen, som har været en af vores helt store ønsker. Vi mener, at borgerne frit skal kunne vælge pasning til deres børn. Vi fik lukket hullet på voksenhandicapområdet, så vi forhåbentlig ikke skal have flere budgetoverskridelser og så har vi fået en række bedringer til trafikken og en renere by. Vi skal satse på at få flere indvandrere i job og en opdateret sundhedspolitik samt en række andre områder, hvor vi mener, at Venstre har fået deres politik i gennem,« siger Kåre Harder Olesen.

Han har dog alligevel en lille stikpille til socialdemokraterne.

»Ballerup Kommune har en rigtig god økonomi generelt, så derfor har vi foreslået en sænkelse af skatten. Men det vil man ikke være med til. Det bliver vi altså ved at kæmpe for,« siger Kåre Harder Olesen, som stemmer i koret, der er glade for at være blevet hørt og inddraget i det brede budgetforlig 2019.

Den endelige budgettekst er i øjeblikket ved at blive udarbejdet, så den er klar til endelig vedtagelse, når kommunalbestyrelsen mødes til andenbehandling af budgettet mandag den 8. oktober.