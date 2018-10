Skattestyrelsen på social dumping-kontrol i Ballerup

kontrol Otte byggevirksomheder i Ballerup Kommune fik onsdag i sidste uge besøg af Skattestyrelsen.

Af Mia Thomsen

Besøget var et led i en koordineret indsats mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet mod social dumping. Indsatsen skal sikre fair konkurrencevilkår og sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark.

Virksomhederne, der fik besøg, var på forhånd udvalgt, idet myndighedernes oplysninger kunne tyde på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller illegalt arbejde.

»I Ballerup-området talte vi med 23 medarbejdere hos de otte virksomheder, vi besøgte. Vi spørger ind til blandt andet arbejdstider, ansættelsesforhold og timeregnskaber, for at vi kan danne os et overblik over, om alt foregår efter bogen,« siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

På byggevirksomhederne i Ballerup-området vil Skattestyrelsen følge op over for syv ud af otte virksomheder.

»Der kan være mange grunde til, at vi har brug for at følge op over for virksomhederne. I Ballerup så vi eksempler på udenlandske virksomhedsejere, hvor det kan tyde på, at de bør være omfattet af arbejdsudleje-reglerne i stedet. Konsekvensen er, at deres danske arbejdsgiver skal indeholde dansk skat af deres løn i stedet for, at de betaler virksomhedsskat i udlandet. Men hvor mange det i sidste ende drejer sig om, er for tidligt at sige. Nu skal vi først gennemgå de informationer, vi har fået på kontrollerne, siger Ernst O. Nielsen.

Skattestyrelsen er underlagt tavshedspligt og kan derfor ikke oplyse, hvilke byggevirksomheder, der er tale om.