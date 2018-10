Ministeren besøgte en integrationssucces

Inger Støjberg besøgte DFD i Skovlunde og fik på sin rundtur en god snak med flere af medarbejderne, hvor mange har ikke-vestlig baggrund. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Arbejde Hos De Forenede Dampvaskerier i Skovlunde har man stor succes med at ansætte især kvinder med indvandrerbaggrund. Torsdag kom udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forbi for at snakke integration og arbejdsmarked.

Af Ulrich Wolf

På Meterbuen i Skovlunde ligger en virksomhed, hvor man har stor succes med at få især kvinder med indvandrerbaggrund i arbejde. De Forenede Dampvaskerier (DFD) har cirka 140 medarbejdere i Skovlunde-afdelingen og op imod 2000 ansatte på landsplan og en stor del af de ansatte har ikke-vestlig baggrund.

I Skovlunde er omkring 60 procent af de ansatte ikke-vestlige indvandrere, der varetager en lang række funktioner i vaskeri, pakkeri, transport og mange af de andre funktioner, som findes på en arbejdsplads, hvor der er stor brug for ufaglært arbejdskraft.

Onsdag eftermiddag fik virksomheden besøg af Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V), som ville se på virksomheden og høre om, hvordan man som virksomhed får de ikke-vestlige kvinder i arbejde og hvordan man tackler de kulturelle forskelle.

Besøget var blandt andet en opfølgning på integrationstopmødet tidligere i år, hvor det centrale tema var at fremme beskæftigelsen blandt indvandrerkvinder, der har været i Danmark i en årrække, men som ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet.

Alle sejl var sat til og i kantinen sad en lille gruppe kvinder, der allerede var nervøse over at skulle møde en minister.

Taler dansk

Men først gik turen gennem afdelingerne, hvor man kunne se de mange folk arbejde med at vaske, pakke og ordne de store mængder tøj og andre tekstiler, som virksomheden klarer for forskellige virksomheder og især offentlige institutioner rundt om i landet.

Det er tydeligt, at der er en god og hjertelig stemning, selvom der tydeligvis er mange forskellige kulturer ansat.

»Vi gør meget ud af få de rigtige folk til. Vi gør også meget ud af at vi taler dansk, også selvom det kan være besværligt indimellem. Vi fortæller, at hvis man skal ind på en arbejdsplads i Danmark, så er der nogle regler, som skal overholdes og det viser sig, at det fungerer. Det er klart en rigtig god måde at integrere på. Der er mange ting, som virker for integrationen, men at komme ud på arbejdsmarkedet og tjene sine egne penge er en af de bedste integrationsformer,« siger Hanne Selsholt Britz, divisionsdirektør i DFD.

Hun og kollegaen, afdelingschef Christian Lind-Holm Kuhnt, viser minister med følge rundt og samtidig får ministeren en snak med mange af de ansatte.

Tjene sin egne penge

Efter rundturen var der linet op til kaffe, kage og integrationssnak i mødelokalet og her var de fire nervøse kvinder fra kantinen inviteret med. De skulle fortælle Inger Støjberg om deres oplevelser med at komme ud på det danske arbejdsmarked som indvandrere, der ikke mestrede sproget og kom fra en helt anden kultur.

»Jeg synes, det har været rigtig godt at komme ud for at tjene mine egne penge. Jeg har mange veninder, som gerne vil arbejde. Men det kræver også, at man gerne vil. Men jeg er rigtig glad for at være her og føler, at jeg kan være en del af samfundet og lærer meget af at være her,« siger Deqa Ali Abdulle, som oprindeligt er fra Somalia og som har anbefalet flere af sine veninder til et job på DFD.

Også en anden af kvinderne, Ifrah Ali, har fået stor glæde af at være på DFD.

»Jeg synes også, det er vigtigt at man tjener sine egne penge. Det er vigtigt at fortælle, for jeg kan stadig få det mærkeligt, når jeg ikke er på arbejde og går på gaden og jeg kan se, at folk kigger på mig, på den der specielle måde,« siger hun.

Udover at ansætte folk i reelle jobs, som man helst gør, er der også ansat nogle i praktik eller IGU-elever (integrations-Grund-Uddannelse). Men blandt kvinderne er der ingen tvivl om, at de helst vil have rigtige jobs.

»Mine veninder vil gerne arbejde. Men det skal ikke være i praktik. Det vil have et rigtigt arbejde, for det er den måde, at man skal tjene sine egne penge på,« siger Deqa Ali Abdulle.

Inspiration for andre

Inger Støjberg spurgte interesseret til kvindernes arbejde og lyttede til deres historier og var helt med på at tage de erfaringer med, når der skal drøftes integration og arbejdsmarked i den kommende tid.

»Det har været inspirerende at være her, for det er eksemplet på en virksomhed, der rent faktisk gør noget for at integrere en gruppe, som ellers kan være svære at få ind på arbejdsmarkedet,« siger Inger Støjberg, som vil bruge DFD som et eksempel på, at det kan nytte.

»Det er klart, at en virksomhed som DFD kan inspirere andre virksomheder i form af ansættelser af ikke-vestlige indvandrere og dermed vise vejen til en bedre integration. Så det har absolut været et lærerigt besøg,« siger Inger Støjberg, inden hun efter halvanden time satte sig tilbage i ministerbilen og kørte fra Skovlunde, måske med en række konkrete erfaringer og ideer med i tasken.