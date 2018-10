UCC-byggeri overskrider budgettet med 3,5 mio.

UCC-huset bliver dyrere end forventet og der skal nu en ekstrabevilling til. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Projekt Den store ombygning af UCC-huset i Skovlunde koster i forvejen millioner. Nu er der løbet en ekstraregning oveni på grund af forurening.

Af Ulrich Wolf

Igennem lang tid har Ballerup Kommune været i gang med at omdanne den gamle UCC-bygning i Skovlunde til et multihus med skole, boliger og koncertsal. Men selvom projektet er ganske fremskredent, så dukker der alligevel knaster op, som fordyrer projektet.

Det er således sket nu og politikerne i kommunalbestyrelsen måtte bevilge 3,5 millioner ekstra for at finansiere fjernelsen af det giftige stof PCB, som det har vist sig, at der er i bygningen.

Udover fjernelsen af stoffet, så er der kommet en række indendørs nedrivninger og energimæssige tiltag oveni, der skal gøre bygningen fri for farlige stoffer.

Selve hovedsaneringen af bygningen var ellers gennemført, men målinger viste, at forureningsniveauet stadig ikke var faldet som forventet og derfor satte man gang i endnu en søgning efter kilden. Her fandt man så den PCB, som man nu skal fjerne for millioner.

Dermed kommer den forventede udgift for projektet til at løbe op i 26,7 millioner kroner.

Ærgerlige politikere

Budgetoverskridelsen gav anledning til lidt ærgrelse blandt politikerne i kommunalbestyrelsen.

»Det er rigtig ærgerligt, at vi nu skal til at bevilge de ekstra penge, men vi skal have fjernet den PCB, hvis vi skal kunne bruge huset. Men selvom vi altså må betale ekstra, så må vi stadig huske på, at UCC-huset var rigtig billigt med en kvadratmeterpris på 3800 kroner,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Men sagen ærgrer også Venstres gruppeformand, Kåre Heder Olesen, som igen måtte rejse sig i salen og tale dunder mod budgetoverskridelser på kommunale byggeprojekter.

»Det er igen en ærgerlig sag, hvor det igen viser sig, at det bliver dyrere end forventet. Vi har endda haft eksterne rådgivere med hele vejen og alligevel er der en ekstraudgift. Det er ikke i orden. Vi er jo nødt til at lave huset færdigt, så vi kan ikke sige nej til den ekstrabevilling, for det skal nok blive et godt sted. Men vi skal altså være bedre til at budgetstyre projekterne,« siger Kåre Harder Olesen.

Efter planen skal Kasperskolen flytte ind i UCC-huset til næste sommer.